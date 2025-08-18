Plaza Vea anuncia cierre en todas sus tiendas a nivel nacional: ¿Cuándo y cuál es el motivo?

0
Plaza Vea se ha convertido uno de los mejores supermercados e hipermercados del país, pero para sorpresas de sus clientes, acaba de anunciar el cierre de todas sus tiendas. Por lo que la cadena peruana exhortó que tomen sus precauciones, ya que no habrá atención el próximo jueves 21 de agosto.

Plaza Vea cerrará todas sus tiendas este 21 de agosto

Mediante sus redes sociales, Plaza Vea confirmó que el 21 de agosto del 2025 se cerrarán las sucursales en todo el país, desde las 8:30 de la noche. Esta medida se debe a un evento interno que se realizará en agradecimiento a sus trabajadores y servirá como un momento de integración.

"El jueves 21 de agosto, todas nuestras tiendas a nivel nacional cerrarán a las 8:30 p.m. por un evento interno. Les sugerimos planificar sus compras y recojo de pedidos online con anticipación. Agradecemos su comprensión y los esperamos al día siguiente en nuestro horario habitual. Muchas gracias.", indicó.

Plaza Vea emite comunicado anunciando el cierre de sus tiendas en Perú.

¿Por qué Plaza Vea cerrará sus tiendas a nivel nacional?

Plaza Vea cerrará sus tiendas este 21 de agosto debido a la realización de "Macedonia", un evento interno anual de confraternidad y reconocimiento dirigido a sus colaboradores. La finalidad es reunir al personal en una jornada corporativa donde realizan actividades de integración, celebran logros y refuerzan vínculos entre los equipos.

Cabe destacar, que el cierre anticipado busca garantizar que todos los trabajadores puedan asistir sin interferir con las operaciones habituales, del mismo modo, los clientes pueden tomar sus precauciones en este día, puesto que no el horario se modificará y no habrá atención de ningún tipo.

¿Cuál es el horario de atención de Plaza Vea?

El horario de atención de Plaza Vea en sus tiendas físicas, es de lunes a domingo, desde las 08:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., de manera regular. Mientras que su atención telefónica, Call Center, es de lunes a domingo, de 08:00 a.m. a 08:00 p.m., según indica el servicio al cliente.

