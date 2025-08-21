0
EN DIRECTO
Universitario vs. Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores

30 de agosto es feriado en Perú: ¿cuál será el horario de atención de los supermercados?

Conoce el horario de Tottus, Plaza Vea, Metro y otros supermercados este sábado 30 de agosto, feriado a nivel nacional en conmemoración a Santa Rosa de Lima.

Angie De La Cruz
Horarios de Tottus, Plaza Vea y Metro en el feriado por Santa Rosa de Lima.
Horarios de Tottus, Plaza Vea y Metro en el feriado por Santa Rosa de Lima. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este 30 de agosto es feriado en todo el Perú, en conmemoración al Día de Santa Rosa de Lima, Patrona de las Américas, las Filipinas y las Indias. En medio de este contexto, diversas actividades se verán afectadas en el sector público y privado, pero ¿qué pasará con el horario de los supermercados? Ahora te lo contamos.

Esto es lo que se sabe del feriado próximo en agosto 2025

PUEDES VER: ¿Habrá feriado largo del 28 al 31 de agosto a nivel nacional? Esta es la última información de El Peruano

Cuando el Gobierno peruano decreta feriado a nivel nacional, diversas instituciones del país modifican su horario de atención, o incluso suspenden sus labores, como los bancos, colegios, institutos y demás. Sin embargo, Tottus, Plaza Vea, Metro, Makro y otros supermercados aprovechan la afluencia de público.

Horarios de Tottus, Plaza Vea y Metro el feriado 30 de agosto

Si el próximo sábado 30 de agosto, feriado en todo el Perú, deseas realizar compras en algún supermercado, es importante que sepas el horario en el que abren y cierran:

  • Metro: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Vivanda: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Tottus: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Plaza Vea: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Wong: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Makro: mantiene su horario habitual, 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Conoce a qué hora abren los supermercados en este feriado por Santa Rosa de Lima.

Como pudiste revisar, los supermercados estarán abiertos desde temprano, incluso a partir de las 7 a.m. en muchos casos. Hasta el momento, no se han reportado cambios en los horarios, pero cualquier tipo de actualizaciones en redes sociales o canales oficiales, las compartiremos en Líbero.

¿Qué se celebra el 30 de agosto?

El 30 de agosto se celebra en el Perú el Día de Santa Rosa de Lima, en honor a Isabel Flores de Oliva (1586-1617), conocida como la primera santa de América y Patrona de Perú, Las Américas, Las Filipinas y Las Indias. Fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, y desde entonces su fiesta litúrgica se conmemora en dicha fecha.

En el país, además de ser un feriado nacional, este día está marcado por diversas actividades religiosas y culturales, especialmente en el Santuario de Santa Rosa, ubicado en Cercado de Lima, donde los fieles depositan cartas con peticiones en el tradicional Pozo de los Deseos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Tottus anuncia oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?

  2. Plaza Vea confirma cierre en todas sus tiendas a nivel nacional este jueves 21 de agosto: ¿cuál es el motivo?

  3. Vecinos de Puente Piedra recibieron la mejor noticia | Se culminó obra que mejorará tránsito en la Panamericana Norte

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano