30 de agosto es feriado en Perú: ¿cuál será el horario de atención de los supermercados?
Conoce el horario de Tottus, Plaza Vea, Metro y otros supermercados este sábado 30 de agosto, feriado a nivel nacional en conmemoración a Santa Rosa de Lima.
Este 30 de agosto es feriado en todo el Perú, en conmemoración al Día de Santa Rosa de Lima, Patrona de las Américas, las Filipinas y las Indias. En medio de este contexto, diversas actividades se verán afectadas en el sector público y privado, pero ¿qué pasará con el horario de los supermercados? Ahora te lo contamos.
Cuando el Gobierno peruano decreta feriado a nivel nacional, diversas instituciones del país modifican su horario de atención, o incluso suspenden sus labores, como los bancos, colegios, institutos y demás. Sin embargo, Tottus, Plaza Vea, Metro, Makro y otros supermercados aprovechan la afluencia de público.
Horarios de Tottus, Plaza Vea y Metro el feriado 30 de agosto
Si el próximo sábado 30 de agosto, feriado en todo el Perú, deseas realizar compras en algún supermercado, es importante que sepas el horario en el que abren y cierran:
- Metro: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Vivanda: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Tottus: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Plaza Vea: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Wong: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Makro: mantiene su horario habitual, 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Como pudiste revisar, los supermercados estarán abiertos desde temprano, incluso a partir de las 7 a.m. en muchos casos. Hasta el momento, no se han reportado cambios en los horarios, pero cualquier tipo de actualizaciones en redes sociales o canales oficiales, las compartiremos en Líbero.
¿Qué se celebra el 30 de agosto?
El 30 de agosto se celebra en el Perú el Día de Santa Rosa de Lima, en honor a Isabel Flores de Oliva (1586-1617), conocida como la primera santa de América y Patrona de Perú, Las Américas, Las Filipinas y Las Indias. Fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, y desde entonces su fiesta litúrgica se conmemora en dicha fecha.
En el país, además de ser un feriado nacional, este día está marcado por diversas actividades religiosas y culturales, especialmente en el Santuario de Santa Rosa, ubicado en Cercado de Lima, donde los fieles depositan cartas con peticiones en el tradicional Pozo de los Deseos.
