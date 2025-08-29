- Hoy:
Reconocida cadena de restaurantes anuncia el cierre de todos sus locales en Perú desde el 31 de agosto
Aunque se desconocen las causas de esta medida, la compañía agradeció el respaldo de las familias peruanas y sus colaboradores estratégicos.
"Todo tiene su final, nadie dura para siempre", es una frase pegajosa que resume la realidad de Chuck E. Cheese, la popular cadena de restaurantes que anunció el cierre de sus locales en Perú desde el domingo 31 de agosto. La empresa norteamericana confirmó esta drástica e inesperada medida mediante un comunicado.
Chuck E. Cheese abandona el Perú
Tras más de 10 años de presencia en el país, la conocida compañía, famosa por sus salas de videojuegos y espectáculos infantiles, buscará nuevos rumbos y ya no operará en suelo peruano. A pesar de esta decisión, Chuck E. Cheese Perú destacó el apoyo del público y extendió un sentido mensaje de agradecimiento a sus trabajadores, proveedores y a los centros comerciales que la albergaron.Comunicado oficial de Chuck E. Cheese.
"Gracias, a todas las familias que nos eligieron, que confiaron en nosotros para crear recuerdos inolvidables. Gracias, también, a todo nuestro equipo humano que, con esfuerzo, dedicación y una gran sonrisa, hizo posible la magia día a día. Gracias, a los centros Comerciales, aliados estratégicos y proveedores por confiar en nosotros y apoyarnos siempre para lograr llegar a los mejores estándares de servicio", mencionó Chuck E. Cheese.
Bajo esa línea, la empresa sostuvo que "aunque nos despedimos de Perú, Chuck E. Chesse seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros".
¿Hasta cuándo estará abierto Chuck E. Cheese en Perú?
Según el comunicado de Chuck E. Cheese, todos sus establecimientos atenderán a las familias hasta este domingo 31 de agosto. Por lo tanto, los clientes tienen la oportunidad de visitar cualquiera de sus locales hoy, viernes 29, y mañana, sábado 30 de agosto.
