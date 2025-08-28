Perú vs. Ecuador: cómo se contabiliza los votos en el Mundial de Desayunos de Ibai

A pesar de que se puso en duda, Perú logró superar ampliamente a México tras las votaciones que se realizan en las redes sociales. Ahora, el pan con chicharrón y el tamal, se estarán enfrentando al bolón verde de Ecuador. Solamente uno de ellos pasará a la semifinal del Mundial de Desayunos.

La gastronomía peruana sigue en camino luego de conseguir más de 2.5 millones de votos frente a los 1.2 millones que ganó el desayuno mexicano. A pesar de que ambos países son conocidos por su popularidad en la comida, solamente Perú pudo avanzar a la siguiente etapa.

Cómo se contabilizan los votos en el Mundial de Desayunos

Existen tres formas distintas de votar por el pan con chicharrón de Perú y el desayuno de Ecuador. La primera de ellas es hacerlo a través del video publicado por Ibai Llanos en su cuenta de TikTok. En los comentarios, se encontrarán las dos menciones del streamer español haciendo referencia a cada país y se debe darle 'me gusta' a la opción que apoyas.

Del mismo modo, este paso se repite en Instagram, pero de una manera diferente. Si tienes una cuenta en IG, también puedes apoyar a tu desayuno favorito. Ingresa a la publicación y vas a encontrar una encuesta. Asegúrate de elegir bien porque luego no se puede cambiar el voto.

Además, para votar por Perú o Ecuador en el Mundial de Desayunos también se puede hacer desde los shorts de YouTube en la cuenta principal de Ibai Llanos.

En el día final, Ibai Llanos y su equipo de trabajo realizará el conteo de todos los votos de las redes sociales mencionadas y se elegirá al ganador. Quien logre conseguir más votaciones, pasará a la semifinal.

¿Qué se lleva el ganador del Mundial de Desayunos?

Ibai Llanos no ha revelado cuál sería el premio del desayuno ganador, pero lo más seguro es que solamente consiga una mención especial y reconocimiento por parte del creador de contenido español. Esta dinámica del streamer también le sirve para dejar en claro qué tan grande es la comunidad que lo sigue en Latinoamérica.