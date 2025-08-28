- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Perú vs. Ecuador: cómo se contabiliza los votos en el Mundial de Desayunos de Ibai
Luego de dejar en el camino a México, Perú busca seguir avanzando en el Mundial de Desayunos, pero primero necesita vencer a Ecuador dos potentes platos típicos.
A pesar de que se puso en duda, Perú logró superar ampliamente a México tras las votaciones que se realizan en las redes sociales. Ahora, el pan con chicharrón y el tamal, se estarán enfrentando al bolón verde de Ecuador. Solamente uno de ellos pasará a la semifinal del Mundial de Desayunos.
La gastronomía peruana sigue en camino luego de conseguir más de 2.5 millones de votos frente a los 1.2 millones que ganó el desayuno mexicano. A pesar de que ambos países son conocidos por su popularidad en la comida, solamente Perú pudo avanzar a la siguiente etapa.
PUEDES VER: Perú vs. Ecuador en Mundial de Desayunos 2025: dónde votar por el pan con chicharrón en el torneo de Ibai Llanos
Cómo se contabilizan los votos en el Mundial de Desayunos
Existen tres formas distintas de votar por el pan con chicharrón de Perú y el desayuno de Ecuador. La primera de ellas es hacerlo a través del video publicado por Ibai Llanos en su cuenta de TikTok. En los comentarios, se encontrarán las dos menciones del streamer español haciendo referencia a cada país y se debe darle 'me gusta' a la opción que apoyas.
Del mismo modo, este paso se repite en Instagram, pero de una manera diferente. Si tienes una cuenta en IG, también puedes apoyar a tu desayuno favorito. Ingresa a la publicación y vas a encontrar una encuesta. Asegúrate de elegir bien porque luego no se puede cambiar el voto.
Además, para votar por Perú o Ecuador en el Mundial de Desayunos también se puede hacer desde los shorts de YouTube en la cuenta principal de Ibai Llanos.
En el día final, Ibai Llanos y su equipo de trabajo realizará el conteo de todos los votos de las redes sociales mencionadas y se elegirá al ganador. Quien logre conseguir más votaciones, pasará a la semifinal.
¿Qué se lleva el ganador del Mundial de Desayunos?
Ibai Llanos no ha revelado cuál sería el premio del desayuno ganador, pero lo más seguro es que solamente consiga una mención especial y reconocimiento por parte del creador de contenido español. Esta dinámica del streamer también le sirve para dejar en claro qué tan grande es la comunidad que lo sigue en Latinoamérica.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90