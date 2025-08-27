Ibai anuncia nuevo rival de Perú en el Mundial de Desayunos: Ecuador compite con estos dos platos

El Mundial de Desayunos es una de las competiciones en las redes sociales más comentadas en las últimas semanas. Lo que empezó siendo como una simple publicación en el perfil de TikTok de Ibai Llanos, terminó convirtiéndose en uno de los retos más importantes para la comunidad del streamer.

El enfrentamiento entre Perú ante México logró conseguir miles de 'me gusta' en el video de TikTok, así como de reproducciones. Tras haber superado a los chilaquiles, esta vez, Ibai Llanos confirmó que el pan con chicharrón consiguió una mayor cantidad de 'likes' y para competir contra Ecuador, ahora sumará un nuevo elemento a favor de Perú.

Perú y Ecuador se enfrentan en el Mundial de Clubes de Ibai

Según contó el streamer español, Perú logró hacer un récord de votos en el video de TikTok en su enfrentamiento contra México con 2.500.00 'me gusta' ante los 1.200.00 que tuvo el desayunos mexicano. El nuevo rival de Perú será Ecuador, país que venció a Guatemala donde dicho país solamente ganó por una diferencia de 75 mil votos.

Para este nuevo enfrentamiento, Perú tendrá, además del pan con chicharrón, al tamal tras la petición de los usuarios. Ecuador estará compitiendo con el encebollado, uno de los desayunos más representativos del país y también se mantendrá el bolón de verde.

Recordemos que para elegir al país ganador, se debe votar en la cuenta de perfil de TikTok de Ibai dejándole un 'like' al comentario con cada país. Durante los próximos días se estará anunciando al ganador y el país con más votos pasará a la semifinal del Mundial de Clubes 2025.