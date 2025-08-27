- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Ibai anuncia nuevo rival de Perú en el Mundial de Desayunos: Ecuador compite con estos dos platos
Se confirmó que Perú le ganó a México en una reñida votación del Mundial de Desayunos y ahora tiene nuevo rival: Ecuador que pelea con dos desayunos.
El Mundial de Desayunos es una de las competiciones en las redes sociales más comentadas en las últimas semanas. Lo que empezó siendo como una simple publicación en el perfil de TikTok de Ibai Llanos, terminó convirtiéndose en uno de los retos más importantes para la comunidad del streamer.
PUEDES VER: La Cobra quedó en 'shock' tras anotación de fuera del área de Quevedo: "Es un gol para cerrar el estadio"
El enfrentamiento entre Perú ante México logró conseguir miles de 'me gusta' en el video de TikTok, así como de reproducciones. Tras haber superado a los chilaquiles, esta vez, Ibai Llanos confirmó que el pan con chicharrón consiguió una mayor cantidad de 'likes' y para competir contra Ecuador, ahora sumará un nuevo elemento a favor de Perú.
Perú y Ecuador se enfrentan en el Mundial de Clubes de Ibai
Según contó el streamer español, Perú logró hacer un récord de votos en el video de TikTok en su enfrentamiento contra México con 2.500.00 'me gusta' ante los 1.200.00 que tuvo el desayunos mexicano. El nuevo rival de Perú será Ecuador, país que venció a Guatemala donde dicho país solamente ganó por una diferencia de 75 mil votos.
Para este nuevo enfrentamiento, Perú tendrá, además del pan con chicharrón, al tamal tras la petición de los usuarios. Ecuador estará compitiendo con el encebollado, uno de los desayunos más representativos del país y también se mantendrá el bolón de verde.
Recordemos que para elegir al país ganador, se debe votar en la cuenta de perfil de TikTok de Ibai dejándole un 'like' al comentario con cada país. Durante los próximos días se estará anunciando al ganador y el país con más votos pasará a la semifinal del Mundial de Clubes 2025.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90