La Cobra promete hacer reto en vivo si Palmeiras elimina a River: "Acuérdense, muchachos"

La Cobra es un famoso streamer que su contenido se enfoca en el mundo del fútbol y tras el término del partido de Palmeiras ante Universitario de Deportes, el argentino anunció que realizará un reto durante su transmisión en vivo si River queda eliminado de la Copa Libertadores. Sus miles de seguidores grabaron para dejar en evidencia su promesa.

La Copa Libertadores tiene más equipos argentinos en la etapa de los cuartos de final que brasileños y esto no pasa desapercibido por los hinchas del fútbol mundial. Palmeiras no se despeinó en su enfrentamiento contra Universitario de Deportes y ahora va por River Plate de Argentina.

La Cobra promete raparse el cabello si Palmeiras elimina a River

Durante una reciente transmisión en vivo desde su canal en Kick, La Cobra evidenció su deseo de que River Plate quede eliminado. La atención del streamer se centra en que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no siga avanzando en la Libertadores, ya que Boca Juniors ni siquiera tuvo la oportunidad de participar en esta edición.

"Palmeiras va a eliminar a River de esta copa Libertadores, sino Cobrix se rapa la cabeza en directo. Termina el partido en cuartos, llamo a un peluquero en directo y me rapa la cabeza en stream, apenas acaba el partido", dijo el streamer argentino.

"Pero acuérdense muchachos, River no tiene mística, no es Boca, no saben ganarle al Palmeiras, tienen miedo y Libertad los expuso", agregó convencido totalmente.