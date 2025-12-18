- Hoy:
Steam REGALA por Navidad estos dos juegos para PC, pero tienes pocas horas para CANJEARLOS
Solo tendrás 24 horas para canjear estos dos videojuegos y tenerlos de por vida en tu Biblioteca. Además, Steam ofrece grandes descuentos por Navidad.
En septiembre del 2003, Valve lanzó de forma oficial su plataforma de videojuegos llamada Steam y gracias a su amplio catálogo y sus increíbles promociones se ha convertido en una de las mejores para conseguir todo tipo de títulos para PC.
Con la llegada de la Navidad 2025, Steam se pone 'regalón' y lanza todo tipo de ofertas con descuentos desde 20% hasta 90% en algunos videojuegos. Sin embargo, también regala diferentes juegos para sus suscriptores.
PUEDES VER: Fortnite x Harry Potter: el famoso mago llega al Battle Royale y así podrás tener GRATIS una mochila reactiva
Para este 2025, la gigante favorita de los 'gamers' lanzó una gran promoción por tiempo limitado y se ha vuelto viral en poco tiempo. Y es que ahora podrás reclamar dos videojuegos GRATIS, solo con entrar a tu perfil y añadirlos a tu carrito. Lo mejor de todo es que siempre los tendrás en tu biblioteca, para jugarlos cuando gustes y dónde gustes.
Wild Terra 2: New Lands es un título de supervivencia multijugador que combina construcción, exploración, comercio y combate en un mundo abierto al estilo medieval. De costar 17 dólares, ahora lo puedes tener GRATIS, pero solo por algunas horas.
El videojuego gratuito de Steam. Foto: captura.
Sin embargo, esto no es todo ya que el Tomb Raider Game of the year edition tiene un descuento de 90%, es decir que solo deberás pagar 1 dólar por este título en el que disfrutarás de miles de aventuras junto con Lara Croft.
Por si no lo sabes, Steam ofrece una amplia variedad de videojuegos llamada Free to Play, lo que significa que son totalmente GRATIS y puedes disfrutar en cualquier momento. Entre los más populares se encuentran Counter Strike 2, Dota 2, PUBG, Marvel Rivals, Apex Legends, entre otros.
Videojuegos Free to Play de Steam. Foto: captura.
