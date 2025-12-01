Fortnite: cómo conseguir 1000 pavos GRATIS en la nueva Temporada del Battle Royale
Existe más de una forma 100% legal de ganar PAVOS dentro de Fortnite. ¿Para qué? Para comprar skins, fundas, mascotas y hasta gestos.
El capítulo 7 de Fortnite acaba de ser estrenado y con ello una serie de mejoras en el popular Battle Royale desarrollado por Epic Games. Olvídate del famoso 'Bus volador' y sube a las olas para aterrizar en la Isla de Batallas.
Con la llegada de una nueva Temporada, también llegó un nuevo Pase de Batalla, es por ello que si deseas conseguirlo deberás comprar PAVOS para hacerte de recompensas como Skins, fundas, mascotas y hasta V-Bucks extra.
¿No tienes PaVos y no quieres gastar dinero real para conseguirlos? Si es así, debes saber que existen muchas formas de conseguirlos y lo mejor de todo es que es totalmente legal.
Antes que nada debes saber que en Fortnite no existen generadores de pavos gratuitos que funcionen de forma legítima. Las únicas maneras seguras de obtener pavos sin gastar dinero real son completando el Pase de Batalla, participando en eventos especiales como el Festival de Invierno, utilizando el sistema de "Salvar el Mundo" para los Fundadores y completando desafíos o misiones. Además, se recomienda desconfiar de sitios web, aplicaciones o códigos que prometan pavos gratis, ya que suelen ser estafas.
Pase de Batalla: Al subir de nivel en el Pase de Batalla puedes obtener recompensas que incluyen pavos. En total puedes ganar 500 a 600 B-Bucks.
Así puedes ganar PaVos GRATIS. Foto: captura
Eventos especiales: Durante eventos como el Festival de Invierno, Epic Games suele regalar objetos cosméticos y otros beneficios. Recuerda que estos no son Pavos, pero son objetos valiosos que solo se dan una única vez.
Club de Fortnite: Si te suscribes al Club de Fortnite, recibes 1,000 pavos cada mes como parte de tu membresía. Sin embargo, deberás pagar entre 40 a 45 soles por esta suscripción. Te recomendamos comprar este PASE cada cierto tiempo, cuando te falten monedas.
"Salvar el Mundo" para Fundadores: Quienes adquirieron el juego antes del 29 de junio de 2020 pueden obtener pavos gratis al entrar en el modo "Salvar el Mundo" y completar misiones diarias. En total puedes ganar 100 PaVos diarios y con ello comprar lo que quieras.
