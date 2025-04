¿Cuánto cuesta la skin de Sabrina Carpenter en Fortnite y qué canciones serán desbloqueadas?

La nueva skin de Sabrina Carpenter en Fortnite estará disponible a partir del 8 de abril de 2025, como parte de la colaboración con Fortnite Festival Season 8. Las canciones que se desbloquearán con la llegada de Sabrina Carpenter al juego son: 'Nonsense', 'Juno', 'Please, please, please', 'Taste' y también volverán a la tienda 'Espresso' y 'Feather'.