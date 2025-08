Battlefield 6 gratis en todo el mundo: ¿a qué hora se podrá jugar la beta abierta?

Battlefield 6 ha traído de regreso la esperanza de los amantes de la saga y esto ha quedado demostrado luego de que el juego se convirtió en el más predescargado en Steam en todo el mundo. Las expectativas siguen siendo altas y con grandes motivos según lo mostrado en la presentación donde participaron reconocidos streamers.

Las primeras impresiones del Battlefield han hecho catalogarlo como el posible mejor shooter de, por lo menos, el 2025. El early access empezará el 7 de agosto, y horas después estará disponible la beta abierta para todo el mundo. La beta abierta de Battlefield 6 pesa 40GB en PC.

¿A qué hora se podrá jugar la beta abierta del Battlefield 6?

La beta abierta de Battlefield 6 maneja las siguientes fechas y horarios, según reveló Electronic Arts. Es importante recordar que se habilitará en tres etapas; la primera es el acceso anticipado (early access) y la beta abierta en dos fines de semana.

El acceso anticipado comienza el 7 de agosto de 2025 y se podrá jugar a partir de las 8:00 UTC. El early access se habilitará para participantes exclusivos que se hayan registrado a Battlefield Labs y aquellos que consiguieron los drops de Twitch.

Mapas de Battlefield 6. | Foto: EA

Fecha y hora para jugar la beta abierta de Battlefield 6

La beta abierta para todo el mundo se podrá jugar desde el 9 al 10 de agosto de 2025 desde las 10:00 a.m. (4:00 a.m. EDT / 10:00 a.m. CEST) y termina el 11 de agosto a la 1:00 a.m. PDT. El segundo fin de semana será desde el 14 hasta el 17 de agosto.