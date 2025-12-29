Free Fire: GUÍA para configurar la Sensibilidad y dar todo Rojo en el Battle Royale
Los 'Head shots' te permitirán ganar tus partidas y obtener mucha experiencia en el competitivo de Free Fire. Te dejamos la configuración ideal para 'dar todo rojo' siempre.
Free Fire es uno de los videojuegos Battle Royale más populares de los últimos años y es por ello que cada día se vuelve más y más competitiva, si es que deseas ganar una partida. Ganar una partida del Battle Royale te permite ganar experiencia y esto solo se logra si esq eu tienes una excelente puntería y logras 'Dar todo rojo'.
¿Qué significa 'Dar todo rojo' en Free Fire? Pues bien, esto no es otra cosa más que los famosos 'Head shots', estos disparos a la cabeza que te permiten bajar más de 100 de daño y con ello asegurar una victoria.
La sensibilidad en Free Fire es CLAVE para mejorar tu puntería y 'Dar todo rojo' a tus enemigos. Si utilizas un teléfono Android o iPhone, deberás guiarte de esta configuración para asegurar una victoria.
- General: 95–100
- Mira de Punto Rojo: 90–95
- Mira 2x: 85–90
- Mira 4x: 75–85
- Mira AWM: 55–65
- Freelook: 65–75
Usa una sensibilidad alta en mira general y punto rojo, pero un poco más baja en mira 2x y 4x para mayor control. Lo ideal es hacer 'toques' cortos y levantar ligeramente la mira al momento de disparar para que las balas suban a la cabeza.
Practica siempre en el campo de entrenamiento con armas como la MP40, M1014 o la M1887, ya que ayudan a dominar el movimiento rápido de la mira. La constancia es clave: juega clasificatorias, analiza tus errores y ajusta la sensibilidad poco a poco hasta encontrar el punto exacto para que la mira siempre suba directo a la cabeza.
