Free Fire: GUÍA para configurar la Sensibilidad y dar todo Rojo en el Battle Royale

Free Fire es uno de los videojuegos Battle Royale más populares de los últimos años y es por ello que cada día se vuelve más y más competitiva, si es que deseas ganar una partida. Ganar una partida del Battle Royale te permite ganar experiencia y esto solo se logra si esq eu tienes una excelente puntería y logras 'Dar todo rojo'.

¿Qué significa 'Dar todo rojo' en Free Fire? Pues bien, esto no es otra cosa más que los famosos 'Head shots', estos disparos a la cabeza que te permiten bajar más de 100 de daño y con ello asegurar una victoria.

La sensibilidad en Free Fire es CLAVE para mejorar tu puntería y 'Dar todo rojo' a tus enemigos. Si utilizas un teléfono Android o iPhone, deberás guiarte de esta configuración para asegurar una victoria.

General: 95–100

Mira de Punto Rojo: 90–95

Mira 2x: 85–90

Mira 4x: 75–85

Mira AWM: 55–65

Freelook: 65–75

Usa una sensibilidad alta en mira general y punto rojo, pero un poco más baja en mira 2x y 4x para mayor control. Lo ideal es hacer 'toques' cortos y levantar ligeramente la mira al momento de disparar para que las balas suban a la cabeza.

Practica siempre en el campo de entrenamiento con armas como la MP40, M1014 o la M1887, ya que ayudan a dominar el movimiento rápido de la mira. La constancia es clave: juega clasificatorias, analiza tus errores y ajusta la sensibilidad poco a poco hasta encontrar el punto exacto para que la mira siempre suba directo a la cabeza.