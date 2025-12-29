0

Free Fire: GUÍA para configurar la Sensibilidad y dar todo Rojo en el Battle Royale

Los 'Head shots' te permitirán ganar tus partidas y obtener mucha experiencia en el competitivo de Free Fire. Te dejamos la configuración ideal para 'dar todo rojo' siempre.

Daniel Robles
Conoce cuál es la mejor configuración de Sensibilidad para 'Dar todo rojo' en el Battle Royale de Free Fire.
Conoce cuál es la mejor configuración de Sensibilidad para 'Dar todo rojo' en el Battle Royale de Free Fire. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Free Fire es uno de los videojuegos Battle Royale más populares de los últimos años y es por ello que cada día se vuelve más y más competitiva, si es que deseas ganar una partida. Ganar una partida del Battle Royale te permite ganar experiencia y esto solo se logra si esq eu tienes una excelente puntería y logras 'Dar todo rojo'.

¿Qué significa 'Dar todo rojo' en Free Fire? Pues bien, esto no es otra cosa más que los famosos 'Head shots', estos disparos a la cabeza que te permiten bajar más de 100 de daño y con ello asegurar una victoria.

Conoce la lista completa de los Códigos de Free Fire para canjear una serie de objetos GRATIS. Son válidos para el 12, 13, 14 y 15 de diciembre del 2025.

PUEDES VER: Códigos Free Fire, 15 de diciembre: armas, skins y diamantes GRATIS para el Battle Royale

La sensibilidad en Free Fire es CLAVE para mejorar tu puntería y 'Dar todo rojo' a tus enemigos. Si utilizas un teléfono Android o iPhone, deberás guiarte de esta configuración para asegurar una victoria.

  • General: 95–100
  • Mira de Punto Rojo: 90–95
  • Mira 2x: 85–90
  • Mira 4x: 75–85
  • Mira AWM: 55–65
  • Freelook: 65–75

Usa una sensibilidad alta en mira general y punto rojo, pero un poco más baja en mira 2x y 4x para mayor control. Lo ideal es hacer 'toques' cortos y levantar ligeramente la mira al momento de disparar para que las balas suban a la cabeza.

Practica siempre en el campo de entrenamiento con armas como la MP40, M1014 o la M1887, ya que ayudan a dominar el movimiento rápido de la mira. La constancia es clave: juega clasificatorias, analiza tus errores y ajusta la sensibilidad poco a poco hasta encontrar el punto exacto para que la mira siempre suba directo a la cabeza.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Free Fire: tres métodos 100% LEGALES para tener diamantes GRATIS en el Battle Royale

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano