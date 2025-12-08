- Hoy:
¿Quieres ganar todas tus partidas en Free Fire? Con esta sensibilidad podrás dar todo rojo
Solo necesitas tres ajustes para dar TODO ROJO en Free Fire. En esta nota te dejamos los reales TIPS para ser todo un PRO en el Battle Royale.
Free Fire es uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares de los últimos años y esta fama no solo se ha ganado por los premios que Garena ofrece con los Redeem Codes, sino también por la gran competitividad que ofrece el videojuego.
Con más de 80 millones de jugadores diarios, Free Fire se ha vuelto muy competitivo y es por ello que cada día se hace necesario mejorar la puntería para 'DAR TODO ROJO'.
Los Head shots son disparos a la cabeza y permiten bajar mucha vida al oponente, pero para lograrlos deberás ser hábil o configurar adecuadamente tu cuenta de Free Fire.
¿Quieres ganar todas las partidas del Battle Royale de Free Fire? Pues bien, para hacerlo deberás tener en cuenta tres puntos: sensibilidad, configuración de los botones y ajustes del teléfono.
Sensibilidad recomendada para Android y iOS
Estas sensibilidades son equilibradas para controlar retroceso + precisión:
- General: 95–100
- Mira de Punto Rojo: 90–95
- Mira 2x: 85–90
- Mira 4x: 75–85
- Mira AWM: 55–65
- Freelook: 65–75
Ajustes del teléfono Android o iPhone
Aunque no lo creas, la tasa de refresco de tu teléfono también influye en tu desempeño dentro del Free Fire. También se puede configurar el DPI par tener un excelente resultado.
DPI recomendado
- 800–900 DPI → movimientos más suaves y precisos.
- No pases de 1000 para evitar inestabilidad.
Tasa de pantalla
- Activa 90Hz o 120Hz si tu equipo lo permite.
- La mejora en fluidez ayuda mucho a dar rojo.
Ajustes dentro del fuego
Hud personalizado para dar más rojo. Coloca los botones así:
- Botón de disparo: 40–55% de tamaño
- Botón de apuntado: 45–55%
- Joystick un poco pequeño para ganar espacio
- Botón de agacharse cerca y accesible (combos rápidos)
