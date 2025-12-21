Steam ofrece un DESCUENTO ESPECIAL para el Clair Obscur: Expedition 33, el mejor Videojuego del 2025

Hace solo algunos días se celebró una nueva edición de los Game Awards 2025, evento que es considerado como los Óscar del mundo gamer, puesto que se reconocen a los mejores videojuegos desarrollados este año 2025.

'Clair Obscur: Expedition 33' arrasó con nueve premios, todo un récord para un videojuego que tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares. Para celebrar este merecido reconocimiento. Steam, la plataforma de juegos de Valve acaba de lanzar una super promoción que NO puedes dejar pasar.

Con la llegada de la Navidad 2025, Steam lanzó todo tipo de ofertas con descuentos desde 20% hasta 99% en algunos videojuegos. Si quieres probar el 'Clair Obscur: Expedition 33', lo puedes hacer y te costará mucho menos gracias a las PROMOS de fin de año.

Si bien el 'Clair Obscur: Expedition 33' tiene un precio de 156 soles, ahora lo podrás comprar por Steam por solo 104 soles, lo que significa un ahorro considerable por este título. Para acceder a esta promoción, solo deberás ingresar a Steam y buscar el videojuego.

Recuerda que Steam tiene ofertas exclusivas por fin de año, entre 20% a 90% de descuento que puedes aprovechar.

El precio con oferta del 'Clair Obscur: Expedition 33'. Foto: captura.

¿De qué trata Clair Obscur: Expedition 33?

Este es un videojuego de rol ambientado en un mundo de fantasía donde, cada año, una misteriosa entidad llamada la Pintora reduce la esperanza de vida de la humanidad pintando un nuevo número que hace desaparecer a los más viejos.

La historia sigue a los voluntarios de la Expedición 33, liderados por personajes como Gustave y Maelle, que viajan al continente para detener a la Pintora antes de que el ciclo mortal continúe. A lo largo del viaje, enfrentan amenazas, revelan secretos del pasado y luchan por romper el ciclo del “Gommage” para salvar a su mundo.