Red Dead Redemption 2 y Mortal Kombat 11: LISTA de los 15 videojuegos que regalaría Epic Games por Navidad 2025

Si te gusta jugar y no tienes mucho dinero para comprar algunos de los títulos más populares, estás de suerte ya que a solo algunos días de la llegada de la Navidad 2025, Epic Games anunció que regalará 15 d los mejores videojuegos.

Epic Games Stores es una de las tiendas virtuales más populares, puesto que en ella no solo encontrarás videojuegos con descuentos, sino que cada cierto tiempo regala algunos de los títulos más destacados.

Para alegría de miles de GAMERS, hace solo algunos días Epic Games Store regaló Hogwarts Legacy, esto debido a una colaboración especial que tendrá Harry Potter con Fortnite. Sin embargo, esto no es todo ya que la tienda regalará diferentes títulos por fiestas.

Se vienen 15 juegos gratis en Epic Games Store. Foto: captura.

Según se filtró en X, antes Twitter, se acaba de liberar la lista de los presuntos 15 videojuegos que Epic Games regalaría en estos días. Recuerda que solo estarán disponibles por 24 horas, por lo que deberás ser rápido para tenerlos todos.

Diciembre 11 – Hogwarts Legacy

Diciembre 18 – Jurassic World Evolution 2

Diciembre 19 – Desperados III

Diciembre 20 – Total War: WARHAMMER

Diciembre 21 – Tropico 5

Diciembre 22 – Chicken Police: Paint It Red!

Diciembre 23 – Loop Hero

Diciembre 24 – LEGO Batman

Diciembre 25 – Commander Keen

Diciembre 26 – Farming Simulator 22

Diciembre 27 – Slime Rancher 2

Diciembre 28 – Terraria

Diciembre 29 – Detroit: Become Human

Diciembre 30 – Mortal Kombat 11

Diciembre 31 – Red Dead Redemption 2

Si bien no se sabe si esta lista es 100% OFICIAL, lo cierto es que ya está diponible Hogwarts Legacy y si juegas este 18 de diciembre, tendrás una mochila especial de Harry Potter de regalo en tu partida de Fortnite. ¡No te la pierdas ya que será única y rara!