Cómo descargar e instalar FORTNITE en cualquier smartphone Android: guía diciembre 2025

Con más de 110 millones de jugadores activos, Fortnite se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo, superando incluso al Free Fire y al Warzone.

Si bien la mayoría de usuarios juegan al Fornite desde una computadora o una consola gamer como Play Station o Xbox, lo cierto es que existe una gran comunidad GAMER que ahora también podrá disfrutar del videojuego desde un smartphone o una tablet Android.

¿Quieres jugar al Fortnite desde tu teléfono Android? Pues bien, hoy en Libero.pe te vamos a dejar la GUÍA para instalar este famoso Battle Royale en tu dispositivo. Sin embargo, deberás tener en cuenta una serie de requisitos, puesto que NO todos los teléfonos son compatibles con el videojuego. Entonces deberás tener en cuenta ello.

¿Cómo descargar e instalar Fortnite en un teléfono Android?

Lo primero que debes saber es que para instalar Fortnite en tu teléfono, necesitas tener el Epic Games Store y para ello deberás descargar el APK desde la propia página web de la firma. Busca en Google Chrome "Fortnite Android" y obtendrás este archivo ejecutable.

Es muy fácil seguir los pasos para obtener Epic Games Store y luego de ello deberás ingresar los datos de tu cuenta de Epic, para finalmente darle a Instalar el videojuego Fortnite.

Así instalas Fortnite en tu Android. Foto: composición.

¿Qué requisitos debe tener un teléfono para jugar al Fortnite?

Fortnite es un videojuego muy exigente y si quieres jugarlo totalmente fluido, será mejor que tengas en cuenta estas especificaciones en tu smartphone Android.

Una memoria interna disponible de 100GB para instalar el juego y las extensiones.

La memoria RAM deberá ser por lo menos de 8GB a más. De esta forma podrás garantizar un adecuado desempeño del Fortnite.

El procesador deberá ser de una generación avanzada. Es decir un Snapdragon 6 en adelante o un MediaTek 60XX o un Exynos 12XX.

Recuerda que Fortnite no requiere ning+un pago para jugarlo, pero dentro del juego podrás gastar dinero real en Skins, Pase de batalla y otras mejoras.