Netflix REGALA Red Dead Redemption y así puedes descargarlo GRATIS en tu Android o iPhone

Con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo, la gigante Netflix se ha convertido en el 'Rey' absoluto del streaming, pero todo parece indicar esto no es suficiente y ahora la firma ofrece videojuegos GRATIS para todos sus suscriptores.

Por si no lo sabes, desde hace algunos años Netflix ha incursionado en el mercado de los videojuegos y ofrece un catálogo de títulos que solo se pueden ejecutar en smartphones y tabletas, siempre y cuando pagues una suscripción.

Si bien Netflix anunció que Grand Theft Auto San Andreas saldrá de su catálogo, la gigante del streaming lanzó una SORPRESA para todos los fans de RockStar, puesto que todo indica que desde HOY 2 de diciembre podrás DESCARGAR y jugar al Red Dead Redemption GRATIS si tienes una cuenta activa del servicio.

Red Dead Redemption es un juego de acción y aventura de mundo abierto, el cual está ambientado en el 'Viejo Oeste'. Te permitirá explorar un sinfin de lugares y cumplir misiones para conseguir armas y recompensas. Este videojuego es de RockStar, los desarrolladores de la saga Grand Theft Auto y es uno de los mejores títulos.

Así puedes descargar Red Dead Redemption con Netflix. Foto: captura.

Gracias a Netflix, podrás descargar totalmente GRATIS el Red Dead Redemption y jugarlo en tu teléfono. Solo debes tener en cuenta que el juego se ejecutará solo si tienes activa tu suscripción de Netflix, puesto que podrás guardar tu progreso en tu perfil de la plataforma de streaming.

¿Qué requisitos necesitas para jugar al Red Dead Redemption en tu celular? Lo primero que debes saber es que este juego ocupa unos 2.7GB de memoria en tu teléfono. Además, para ejecutarlo adecuadamente deberás tener un celular con 8GB de RAM, un procesador intermedio y por lo menos unos 128GB o 256GB de memoria en total.