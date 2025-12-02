0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Netflix REGALA Red Dead Redemption y así puedes descargarlo GRATIS en tu Android o iPhone

Es considerado como uno de los mejores videojuegos de mundo abierto que está ambientado en el 'Viejo Oeste' y ahora podrá ser tuyo totalmente gratis con Netflix.

Daniel Robles
Así podrás obtener totalmente GRATIS el Red Dead Redemption con Netflix.
Así podrás obtener totalmente GRATIS el Red Dead Redemption con Netflix. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo, la gigante Netflix se ha convertido en el 'Rey' absoluto del streaming, pero todo parece indicar esto no es suficiente y ahora la firma ofrece videojuegos GRATIS para todos sus suscriptores.

Por si no lo sabes, desde hace algunos años Netflix ha incursionado en el mercado de los videojuegos y ofrece un catálogo de títulos que solo se pueden ejecutar en smartphones y tabletas, siempre y cuando pagues una suscripción.

Así podrás conseguir Pavos o V-Bucks GRATIS para tu partida del Fortnite, el Battle Royale más popular.

PUEDES VER: Fortnite: cómo conseguir 1000 pavos GRATIS en la nueva Temporada del Battle Royale

Si bien Netflix anunció que Grand Theft Auto San Andreas saldrá de su catálogo, la gigante del streaming lanzó una SORPRESA para todos los fans de RockStar, puesto que todo indica que desde HOY 2 de diciembre podrás DESCARGAR y jugar al Red Dead Redemption GRATIS si tienes una cuenta activa del servicio.

Red Dead Redemption es un juego de acción y aventura de mundo abierto, el cual está ambientado en el 'Viejo Oeste'. Te permitirá explorar un sinfin de lugares y cumplir misiones para conseguir armas y recompensas. Este videojuego es de RockStar, los desarrolladores de la saga Grand Theft Auto y es uno de los mejores títulos.

Red Dead Redemption

Así puedes descargar Red Dead Redemption con Netflix. Foto: captura.

Gracias a Netflix, podrás descargar totalmente GRATIS el Red Dead Redemption y jugarlo en tu teléfono. Solo debes tener en cuenta que el juego se ejecutará solo si tienes activa tu suscripción de Netflix, puesto que podrás guardar tu progreso en tu perfil de la plataforma de streaming.

¿Qué requisitos necesitas para jugar al Red Dead Redemption en tu celular? Lo primero que debes saber es que este juego ocupa unos 2.7GB de memoria en tu teléfono. Además, para ejecutarlo adecuadamente deberás tener un celular con 8GB de RAM, un procesador intermedio y por lo menos unos 128GB o 256GB de memoria en total.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Fortnite: cómo conseguir 1000 pavos GRATIS en la nueva Temporada del Battle Royale

  2. ¿Ibai está en Lima? Se filtran imágenes del streamer español y emociona a fans peruanos

  3. 5 trucos para ganar experiencia y nunca perder en el Battle Royale de Free Fire

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano