Geometry Dash Lite: descarga GRATIS la versión 'LIGERA' que ejecutar en cualquier teléfono o PC sin LAG

Por si no lo sabes, existe una versión más 'light' del Geometry Dash que podrá ser jugada en un teléfono de entrada, en una tablet antigua o una PC con Windows 10.

Daniel Robles
Descarga la versión Geometry Dash Lite, la cual se puede jugar en cualquier teléfono, PC o tablet.
Descarga la versión Geometry Dash Lite, la cual se puede jugar en cualquier teléfono, PC o tablet.
En el año 2013, RobTop Games lanzó en la Play Store y App Store la primera versión del Geometry Dash, un juego de plataformas de acción y ritmo que desde su llegada hasta 2025, ha superado los 530 millones de descargas a nivel mundial.

Sin embargo, si quieres disfrutar de la mejor gráfica del Geometry Dash deberás tener un teléfono de gama media en adelante, es decir un equipo con procesador de rendimiento eficiente y batería duradera.

Pero, para alegría de miles de usuarios que pueden tener un teléfono de entrada o gama baja, RobTop Games lanzó la versión Geometry Dash Lite, la cual no pesa demasiado y sus gráficos no requieren de un procesador TOP.

Para descargarlo GRATIS para Android, solo deberás ingresar a la Play Store o ingresar a este LINK. Recuerda que esta versión de Geometry Dash Lite es totalmente compatible con teléfonos de Motorola, Samsung, Honor, Xiaomi, POCO, Oppo, entre otras.

Geometry Dash Lite

Así es bajar Geometry Dash Lite en Android y Apple.

Si tienes un iPhone también puedes descargar el Geometry Dash Lite. Solo deberás ingresar a App Store y buscar el videojuego. En el caso de Apple, el videojuego corre a la perfección, pero esta versión 'ligera' te servirá para ahorrar espacio.

Si deseas jugar al Geometry Dash Lite desde tu computadora, entonces ingresa a este ENLACE para tenerlo en tu equipo con Windows. ¡Ten cuidado, ya que el juego es 'adictivo' y puede tomarte horas y horas hasta dejarlo!

