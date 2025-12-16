Fortnite x Harry Potter: el famoso mago llega al Battle Royale y así podrás tener GRATIS una mochila reactiva

Fortnite se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo, superando incluso al Free Fire y al Warzone. Según Epic Games, actualmente existen más de 110 millones de jugadores activos quienes ingresan a la 'Isla de batallas' para medir su habilidad en el juego

Con la llegada del Capítulo 7 de Forntite y a pocos días de la llegada de la Navidad, Epic Games anunció una colaboración especial con Harry Potter, el famoso mago creado por J.K. Rowling, el cual llega con el inicio del Winterfest 2025.

Sin embargo, esto no es todo ya que para celebrar esta colaboración especial, en la Epic Games Store se está regalando el videojuego RPD de mundo abierto 'Hogwarts Legacy', un título en el que podrás tomar el papel de un alumno de la famosa escuela de magia y hechicería.

Esto no acaba aquí, ya que Epic Games anunció un regalo especial para todos los que jueguen el Hogwarts Legacy. Y es que si el jueves 18 de diciembre juegas por un par de horas, te llevarás totalmente GRATIS una mochila de la famosa 'rana de chocolate', la cual es reactiva y se abrirá conforme acabes con más jugadores en una misma partida.

La colaboración con Fortnite irá más allá de una simple mochila cosmética. A lo largo de este mes llegarán skins inspiradas en estudiantes de Hogwarts, con atuendos personalizables que permitirán representar a cualquiera de las cuatro casas: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff.