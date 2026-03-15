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La Velada del Año 6: a qué hora ver en Perú, México, Latinoamérica y EE. UU. el evento de box de Ibai Llanos
La Velada del Año 6 se llevará a cabo a finales de julio de 2026 en las instalaciones del Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, con 10 combates de box amateur.
El mundo del internet en nuestro idioma ha quedado paralizado cuando el streamer español Ibai Llanos anunció La Velada del Año 6, un evento de box amateur que reúne a diversas personalidades del ámbito digital en castellano para que se enfrenten en intensos combates de box amateur. La expectativa en Latinoamérica es enorme, por lo que en esta nota sabrás los horarios para ver este evento en tu país.
PUEDES VER: La Velada del Año VI: fechas, horarios y peleas confirmadas del evento de box organizado por Ibai Llanos
La Velada del Año 6: a qué hora ver en Latinoamérica
En España, país donde se llevará a cabo La Velada del Año 6, el evento está programado para dar inicio desde las 19:00 horas, pero en las naciones de Hispanoamérica las horas para ver los combates serán los siguientes. Toma nota:
- Estados Unidos (PT): 9:00 horas.
- México (Pacífico): 10:00 horas.
- México (CDMX): 11:00 horas.
- Colombia: 12:00 horas.
- Ecuador: 12:00 horas.
- Perú: 12:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
- Bolivia: 13:00 horas.
- Chirle: 13:00 horas.
- Venezuela: 13:00 horas.
- Argentina: 14:00 horas.
- Uruguay: 14:00 horas.
- Paraguay: 14:00 horas.
Cartel oficial de La Velada del Año 6.
Fecha de La Velada del Año 6
La Velada del Año 6 se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio de 2026. Los 10 combates de box amateur entre personalidades del internet en habla hispana se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.
Dónde ver La Velada del Año 6
No tendrás que gastar ni un centavo para ver La Velada del Año 6 de 2026, ya que para ello tendrás que conectarte a los canales de Ibai Llanos de Twitch, YouTube y TikTok. Será la primera vez que el evento será transmitido por multiplataforma, hasta esta edición siempre se emitió vía Twitch de forma exclusiva.
Combates de La Velada del Año 6
- IlloJuan vs The Grefg (evento principal)
- Yo Soy Plex vs Fernanfloo
- Marta Díaz vs Tatiana Kaer
- Rivers vs Roro
- Gero Arias vs ByViruzz
- Alondrissa vs Angie Velasco
- Lit Killah vs Kidd Keo
- Clersss vs Natalia Mx
- Fabiana Sevillano vs La Parce
- Edu Aguirre vs Gastón Edul
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