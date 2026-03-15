0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

La Velada del Año 6: a qué hora ver en Perú, México, Latinoamérica y EE. UU. el evento de box de Ibai Llanos

La Velada del Año 6 se llevará a cabo a finales de julio de 2026 en las instalaciones del Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, con 10 combates de box amateur.

Joel Dávila
La Velada del Año 6 promete paralizar al mundo del internet en español.
La Velada del Año 6 promete paralizar al mundo del internet en español. | Foto: La Velada del Año
COMPARTIR

El mundo del internet en nuestro idioma ha quedado paralizado cuando el streamer español Ibai Llanos anunció La Velada del Año 6, un evento de box amateur que reúne a diversas personalidades del ámbito digital en castellano para que se enfrenten en intensos combates de box amateur. La expectativa en Latinoamérica es enorme, por lo que en esta nota sabrás los horarios para ver este evento en tu país.

El mes de julio de 2026 es el escogido para realizarse la espera Velada del Año 6.

PUEDES VER: La Velada del Año VI: fechas, horarios y peleas confirmadas del evento de box organizado por Ibai Llanos

La Velada del Año 6: a qué hora ver en Latinoamérica

En España, país donde se llevará a cabo La Velada del Año 6, el evento está programado para dar inicio desde las 19:00 horas, pero en las naciones de Hispanoamérica las horas para ver los combates serán los siguientes. Toma nota:

  • Estados Unidos (PT): 9:00 horas.
  • México (Pacífico): 10:00 horas.
  • México (CDMX): 11:00 horas.
  • Colombia: 12:00 horas.
  • Ecuador: 12:00 horas.
  • Perú: 12:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 13:00 horas.
  • Bolivia: 13:00 horas.
  • Chirle: 13:00 horas.
  • Venezuela: 13:00 horas.
  • Argentina: 14:00 horas.
  • Uruguay: 14:00 horas.
  • Paraguay: 14:00 horas.
La Velada del Año 6

Cartel oficial de La Velada del Año 6.

Fecha de La Velada del Año 6

La Velada del Año 6 se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio de 2026. Los 10 combates de box amateur entre personalidades del internet en habla hispana se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Dónde ver La Velada del Año 6

No tendrás que gastar ni un centavo para ver La Velada del Año 6 de 2026, ya que para ello tendrás que conectarte a los canales de Ibai Llanos de Twitch, YouTube y TikTok. Será la primera vez que el evento será transmitido por multiplataforma, hasta esta edición siempre se emitió vía Twitch de forma exclusiva.

Combates de La Velada del Año 6

  • IlloJuan vs The Grefg (evento principal)
  • Yo Soy Plex vs Fernanfloo
  • Marta Díaz vs Tatiana Kaer
  • Rivers vs Roro
  • Gero Arias vs ByViruzz
  • Alondrissa vs Angie Velasco
  • Lit Killah vs Kidd Keo
  • Clersss vs Natalia Mx
  • Fabiana Sevillano vs La Parce
  • Edu Aguirre vs Gastón Edul
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

Lo más visto

  1. Tsuki Odyssey: Descubre los objetos combinados de Dawn Machine en 2024

  2. Minecraft v1.21.50: descarga gratis para Android la nueva versión de diciembre 2024

  3. Descargar Supermarket Simulator GRATIS: LINK de la última versión del videojuego viral

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano