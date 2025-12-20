- Hoy:
¿Cómo tener el 'Pase de Batalla' del Capítulo 7 de Fornite prácticamente GRATIS?
A pocos días de la Navidad, Fortnite anunció la llegada del Winterfest 2025. No solo recibirás 2 Skins GRATIS, sino también el pase de Batalla GRATIS.
Fotnite es uno de los videojuegos Battle Royale más populares y según Epic Games, actualmente existen más de 110 millones de jugadores que se conectan al servidor de Epic para competir contra otros jugadores en la 'Isla de Batallas'.
Hace solo algunos días inició el Capítulo 7 de Fortnite y por ello se liberó un nuevo Pase de Batalla con nuevos personajes y muchas recompensas GRATUITAS como estelas de luz, skins, mochilas y otros premios.
PUEDES VER: Fortnite x Harry Potter: el famoso mago llega al Battle Royale y así podrás tener GRATIS una mochila reactiva
Si bien el Pase de Batalla tiene un precio de 950 V-Bucks o Pavos, lo cierto es que si juegas durante toda la temporada, este te saldrá prácticamente GRATIS. ¿Por qué? Aquí te lo explicamos.
Según Epic Games, el Capítulo 7 de Fornite termina el 4 de marzo del 2026 y durante todos estos meses, podrás hacerte con todas las recompensas, las cuales incluyen muchas skins y 1500 V-Bucks, por lo que si pagaste 950 por este PASE, podrás tenerlo GRATIS.
Por otro lado, si compras el Club de Fortnite, por solo 39.90 soles, tendrás no solo el Pase de Batalla GRATIS, sino también unos 1000 pavos extra. Esta es la mejor opción para tener estos premios.
Súmale a ello que con la llegada del WinterFest, Epic Games también va a regalar 2 skins en la Cabaña del Winterfest, por lo que ya puedes reclamar todos los artículos hasta el 4 de enero del 2026.
