El emocionante Mundial de Desayunos llega a su fin HOY, sábado 13 de septiembre. El pan con chicharrón peruano se enfrenta a la arepa reina pepiada de Venezuela y estamos a pocas horas de conocer al ganador absoluto. ¿Quién va ganando? AQUÍ podrás revisar todos los detalles de la gran final.

Final del Mundial de Desayunos EN VIVO entre Perú vs. Venezuela 10:34 Perú vs. Venezuela: vota en Instagram en la gran final del Mundial de Desayunos Vota por el pan con chicharrón en Instagram en la encuesta: dale clic aquí 10:32 Link para votar en Perú vs Venezuela por YouTube en la final del Mundial de Desayunos Vota por el pan con chicharrón en YouTube dándole like al comentario 'PERÚ' de la cuenta oficial de Ibai Llanos: link aquí 10:29 ¿Cómo votar en TikTok por el pan con chicharrón? Vota por el pan con chicharrón en TikTok presionando 'Me gusta' al comentario 'PERÚ' de la cuenta oficial de Ibai Llanos: ingresa aquí

09:41 ¿Quién va ganando la final del Mundial de Desayunos? Perú ha logrado sacar ventaja a Venezuela en TikTok y YouTube, puesto que en Instagram la encuesta arroja 50 % para ambos países. Conoce más a detalles las votaciones hasta el momento: TikTok: Perú suma 6.6 millones y Venezuela 6.5 millones

Perú suma 6.6 millones y Venezuela 6.5 millones YouTube: Perú tiene 1.4 millones de votos y Venezuela 1.3 M

Perú tiene 1.4 millones de votos y Venezuela 1.3 M Instagram: Perú 50 % y Venezuela 50 % 09:07 ¿Cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela? Vota por el pan con chicharrón en TikTok : ingresa aquí

: Vota por el pan con chicharrón en Instagram : dale clic aquí

: Vota por el pan con chicharrón en YouTube: link aquí 08:58 ¡Bienvenidos a la cobertura de la final del Mundial de Desayunos! HOY se conocerá al ganador del Mundial de Desayunos entre Perú y Venezuela. En esta gran final se enfrenta el pan con chicharrón y la arepa reina pepiada. ¡Qué gane el mejor!

Perú se enfrenta a Venezuela en la final del Mundial de Desayunos

Ambos países llegaron a estas instancias del torneo organizado por Ibai Llanos, luego de derrotar a sus rivales en redes sociales. El pan con chicharrón no tuvo el camino fácil, puesto que Ecuador fue un duro contrincante con su representante, el bolón verde. Luego, derrotó a Chile con su marraqueta y finalmente, se mide con la arepa de Venezuela.

¿Cómo es el pan con chicharrón peruano?

El pan con chicharrón peruano es un clásico desayuno criollo que combina sabores intensos y tradicionales. Consiste en un pan francés o ciabatta relleno con trozos jugosos de chicharrón de cerdo, preparados fritando la carne hasta que quede dorada y crujiente por fuera, pero suave y sabrosa por dentro.

Este plato refleja la mezcla de texturas y sabores de la cocina peruana.

Se suele acompañar con rodajas de camote frito, que aportan un toque dulce que contrasta con la sal del cerdo, y con una salsa criolla hecha de cebolla roja, ají y limón, que le da frescura y acidez.

¿Qué lleva la arepa reina pepiada de Venezuela?

La arepa reina pepiada es una de las arepas venezolanas más famosas y queridas. Se trata de una arepa rellena con una mezcla cremosa de pollo desmenuzado, aguacate triturado y mayonesa, a la que a veces se le añade cebolla, cilantro o jugo de limón para darle más sabor.