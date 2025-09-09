Mundial de Desayunos de Ibai: ¿Qué premio recibirá el campeón y quién va ganando?

El Mundial de Desayunos de Ibai está en su etapa final y el pan con chicharrón de Perú se enfrenta a la arepa de Venezuela, solo uno de ellos se consagrará como el campeón. Esta competencia ha sido bien recibida por los cibernautas, quienes buscan que su favorito gané.

Sin embargo, en diversas redes sociales muchos se preguntan cuál es el premio o reconocimiento que recibirá el desayuno que alcance mayor número de votaciones. Si eres uno de ellos, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Mundial de Desayunos de Ibai: ¿Qué premio ganará el campeón?

Hasta el momento, Ibai no ha revelado cuál es el premio o reconocimiento que recibirá el desayuno que se consagre como campeón de esta competencia mundial que ha creado el conocido youtuber, pero muchos esperan que el español visite el país para que pueda probar la comida ganadora. Es posible que Ibai despeje la interrogante al anunciar al ganador.

Mundial de Desayuno de Ibai: ¿Quién va ganando?

La competencia entre el pan con chicharrón y la arepa está reñida. Hasta el momento, en Instagram, ambos desayunos van empatados; mientras que en TikTok, Perú ha logrado obtener 4.22 millones, mientras que Venezuela alcanza los 3.5 millones.

En la plataforma de YouTube, los peruanos han logrado obtener 1 millón de votos, pero los venezolanos están muy cerca de alcanzarlos con 945k. Recordemos que el resultado final equivale a la suma de las tres plataformas ya mencionadas.

Así van las votaciones en YouTube.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón?

Votar por el pan con chicharrón es sumamente sencillo, solo tienes que ingresar a las cuentas oficiales de Ibai, estas deben estar verificadas con el check azul. Tienes que buscar el video de la final entre ambos desayunos, luego buscar el comentario que diga 'Perú'.