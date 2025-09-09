¿Qué país va ganando la final del Mundial de Desayunos? Resultados EN VIVO del Perú vs Venezuela

La final del Mundial de Desayunos genera gran expectativa entre las redes sociales, puesto que Perú enfrenta a Venezuela por el primer lugar de este torneo, organizado por Ibai Llanos. ¿Qué país está ganando? Sigue EN VIVO el minuto a minuto de los resultados en TikTok, YouTube e Instagram.

¿Qué país ganó, Perú o Venezuela, en el Mundial de desayunos?

Los amantes del pan con chicharrón peruano y la arepa reina pepiada no dudan en emitir su voto en este Mundial de Desayunos, mediante todas las plataformas, donde están disponibles las votaciones. ¿Qué país va ganando, Perú o Venezuela? Conoce cómo van los resultados hasta hoy, martes 9 de septiembre:

Votaciones en TikTok| Perú: 4.7 millones vs Venezuela: 4.4 millones

Perú: 4.7 millones vs Venezuela: 4.4 millones Votaciones en YouTube | Perú: 1 millón vs Venezuela: 1.1 millón

Perú: 1 millón vs Venezuela: 1.1 millón Votaciones en Instagram | Perú: 50% vs Venezuela: 50%

Hasta el momento, Perú viene ganando a Venezuela, pero la diferencia es muy poca, incluso en Instagram las votaciones están igualadas. Es importante precisar que el resultado final es la suma de las tres redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube. Aún tienes tiempo de participar en este torneo gastronómico.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón peruano? Link oficial

Desde el 8 de septiembre, Ibai Llanos publicó el video que da inicio a las votaciones por la gran final del Mundial de Desayunos, entre Perú vs Venezuela. Cada red social tiene su dinámica, por ejemplo en TikTok debes darle 'Me gusta' en el comentario 'Perú' de la cuenta oficial de Ibai Llanos

En Instagram, debes participar de la encuesta compartida por el streamer español y en YouTube, busca el comentario 'PERÚ' de la cuenta oficial de Ibai Llanos, si en caso no lo encuentras, puedes darle clic a la foto de Ibai, que automáticamente te dirigirá a las votaciones de la última instancia.

Vota por el pan con chicharrón en TikTok : ingresa aquí

: ingresa aquí Vota por el pan con chicharrón en Instagram : dale clic aquí

: dale clic aquí Vota por el pan con chicharrón en YouTube: link aquí

¿Cuándo es la final del Mundial de Desayunos?

Ibai Llanos dio inicio a la final del Mundial de Desayunos 2025 este lunes 8 de septiembre, pero no ha confirmado cuándo finalizarán las votaciones. Se estima que el fin de semana o, a más tardar, el lunes 15 se dará conocer qué país se consagra campeón de este torneo, Perú o Venezuela.