Ibai revela cuándo cierran las votaciones del Mundial de Desayunos: fecha y hora confirmada

El Mundial de Desayunos está llegando a su etapa final para, después de varias semanas, para conocer al campeón del torneo que inició el famoso streamer Ibai Llanos sin pensar que se convertiría en un movimiento viral que llegó a concretar la participación de autoridades de diferentes países.

De todos los países que participaron como Japón, México, Ecuador, España y más, los únicos que llegaron a la final han sido Perú y Venezuela. Aunque no se ha revelado qué se llevaría el ganador absoluto del Mundial de Desayunos, cada vez falta menos para conocer al campeón.

¿Cuándo anuncian al ganador del Mundial de Desayunos?

En la más reciente publicación de sus redes sociales, Ibai Llanos destacó la gran cantidad de votaciones que se han concretado hasta la fecha. Las votaciones en Instagram está en empate, en YouTube igual y la única diferencia que se marca es en TikTok, donde Perú saca una diferencia de cerca de 300 mil votos. Ambos países tienen más de 5 millones.

El streamer español confirmó que el ganador será anunciado el sábado 13 de septiembre a las 12:00 p.m. (hora peruana) y 1:00 p.m. (hora venezolana). El anuncio será publicado en todas las redes sociales de Ibai Llanos.