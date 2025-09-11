0
LO ÚLTIMO
Final de la Copa Sudamericana será en Paraguay

Ibai revela cuándo cierran las votaciones del Mundial de Desayunos: fecha y hora confirmada

Ibai Llanos revela la hora y día en el que se anunciará al ganador final del Mundial de Desayunos entre el pan con chicharrón y la arepa.

Jasmin Huaman
Streamer español anuncia cuándo cierran las votaciones del Mundial de Desayunos.
Foto: Composición Líbero /Jasmín Huamán
COMPARTIR

El Mundial de Desayunos está llegando a su etapa final para, después de varias semanas, para conocer al campeón del torneo que inició el famoso streamer Ibai Llanos sin pensar que se convertiría en un movimiento viral que llegó a concretar la participación de autoridades de diferentes países.

Conoce cómo votar correctamente por el pan con chicharrón peruano en la gran final.

PUEDES VER: Link y cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela por el Mundial de Desayunos

De todos los países que participaron como Japón, México, Ecuador, España y más, los únicos que llegaron a la final han sido Perú y Venezuela. Aunque no se ha revelado qué se llevaría el ganador absoluto del Mundial de Desayunos, cada vez falta menos para conocer al campeón.

¿Cuándo anuncian al ganador del Mundial de Desayunos?

En la más reciente publicación de sus redes sociales, Ibai Llanos destacó la gran cantidad de votaciones que se han concretado hasta la fecha. Las votaciones en Instagram está en empate, en YouTube igual y la única diferencia que se marca es en TikTok, donde Perú saca una diferencia de cerca de 300 mil votos. Ambos países tienen más de 5 millones.

El streamer español confirmó que el ganador será anunciado el sábado 13 de septiembre a las 12:00 p.m. (hora peruana) y 1:00 p.m. (hora venezolana). El anuncio será publicado en todas las redes sociales de Ibai Llanos.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Link y cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela por el Mundial de Desayunos

  2. Link y dónde votar por el pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos de Ibai

  3. Perú vs Venezuela: ¿Qué premio recibirá el campeón del Mundial de Desayunos de Ibai?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano