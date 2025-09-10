Mundial de Desayunos: cómo votar por el pan con chicharrón en YouTube si no te aparece el comentario de Ibai

El campeón del Mundial de Desayunos se define entre Perú y Venezuela, dos países que han conseguido llegar a la etapa definitiva con el pan con chicharrón y la arepa. Para apoyar a tu país favorito, solo debes votar en TikTok, YouTube e Instagram.

Ibai Llanos creó la competencia del Mundial de Desayunos sin pensar que se convertiría en un torneo bastante competitivo y que fue tomado muy en serio por algunos usuarios, llegando al punto de crearse nuevas cuentas con tal de llegar lo más lejos posible. Perú o Venezuela, solamente uno de ellos se proclamará como el campeón.

Cómo votar en YouTube en el Mundial de Desayunos

Si bien es cierto que no se han presentado problemas para votar en Instagram y TikTok, algunos usuarios tienen dificultad para encontrar el comentario de "Perú" y "Venezuela" que deja Ibai en YouTube y que los usuarios deben poner 'me gusta'. Si presentas este problema, entonces es importante que sigas este pequeño truco.

Vas a tener que ingresar a YouTube desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. Busca cualquier video del versus de los países del Mundial de Desayunos en la sección de Shorts. Luego, presiona en la foto de perfil de Ibai en la parte izquierda. Debe ser en la foto y no en el nombre. Ingresa y verás los últimos comentarios del español y deberás seleccionar donde dice "Perú" y te llevará directamente al comentario más reciente en el video del canal de Ibai.

Cómo votar en el Mundial de Desayunos. | Foto: Captura

Todavía no se ha confirmado la fecha en la que Ibai Llanos estará anunciando al ganador final del Mundial de Desayunos, pero al menos Perú ya se aseguró un segundo lugar y el pan con chicharrón ganó una gran popularidad durante las últimas semanas.