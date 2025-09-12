Venezuela supera a Perú a horas del cierre: vota AQUÍ por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos congregó a diferentes países que buscan avanzar en el torneo del momento en las redes sociales; sin embargo, no contaban con el gran apoyo que recibirían algunas naciones. Después de mucho tiempo de espera, el enfrentamiento final entre Perú vs. Venezuela revelará al campeón.

En su primera edición del Mundial de Desayunos, Ibai Llanos logró sumar miles de seguidores en sus diferentes redes sociales, así como también millones de reacciones. Luego de reunir a varios países del mundo, solamente llegaron a la final Perú y Venezuela. Estos compiten por ser el mejor y el sábado 13 de septiembre se podrá conocer quién obtuvo más votos.

Venezuela supera a Perú en el Mundial de Desayunos

El Mundial de Desayunos ha dejado grandes momentos en todos los países, ya que hasta las autoridades se sumaron a esta 'movida'. Ibai Llanos reveló que revelará los resultados del enfrentamiento entre Perú vs. Venezuela el sábado 13 de septiembre a las 12:00 p.m. de Perú y 13:00 de Venezuela.

A pocas horas del cierre de la competición, Venezuela logró superar a Perú en TikTok por una diferencia mínimo. Esto es un dato a resaltar porque las votaciones de Perú venían siendo muy dominantes en esta red social, pero ahora parece indicar que la arepa podrá ser el primero en superar al pan con chicharrón.

¿Cómo van las votaciones en el Mundial de Desayunos?

Aunque TikTok es una de las redes sociales principales y que Perú va perdiendo de momento, en Instagram se mantiene en 50% y en YouTubela diferencia también es corta, donde Perú suma 1.2 millones de 'me gusta', mientras que Venezuela tiene 1.1 millones de 'likes'.