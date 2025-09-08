Link y cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela por el Mundial de Desayunos

Perú está en la final del Mundial de Desayunos, organizado por Ibai Llanos. El pan con chicharrón se viene imponiendo a todos sus rivales como Ecuador y Chile, pero ahora se enfrentará a la arepa venezolana que le ganó a Bolivia. El famoso streamer español confirmó que desde hoy, 8 de septiembre iniciarán las votaciones por redes sociales.

Perú vs. Venezuela en el Mundial de Desayunos: Link y cómo votar

Para votar por el pan con chicharrón peruano se debe ingresar a TikTok, Instagram y YouTube, por lo que si tienes dudas respecto a cómo se debe sufragar en estas plataformas, ahora te compartimos los enlaces oficiales, así como la dinámica correcta:

Vota por el pan con chicharrón en TikTok presionando 'Me gusta' al comentario 'PERÚ' de la cuenta oficial de Ibai Llanos: ingresa aquí

presionando 'Me gusta' al comentario 'PERÚ' de la cuenta oficial de Ibai Llanos: ingresa aquí Vota por el pan con chicharrón en Instagram en la encuesta: dale clic aquí

en la encuesta: dale clic aquí Vota por el pan con chicharrón en YouTube dándole like al comentario 'PERÚ' de la cuenta oficial de Ibai Llanos: link aquí

Recuerda que para obtener la victoria del pan con chicharrón ante la arepa venezolana, Ibai Llanos sumará las votaciones de las tres plataformas. Es importante ingresar a todas las redes sociales y verificar que el voto se dé en la cuenta oficial del streamer organizador del Mundial de Desayunos 2025.

¿Cuándo inician las votaciones de la final del Mundial de Desayunos?

Las votaciones para la final del Mundial de Desayunos, entre el pan con chicharrón de Perú y la arepa de Venezuela, comenzarán este lunes 8 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 12:00 horas. Ibai Llanos publicará el clip oficial en sus redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, que dará inicio al conteo de votos.

Pan con chicharrón venció a Chile en el Mundial de Desayunos

En el Mundial de Desayunos 2025, el pan con chicharrón se impuso a la marraqueta chilena, logrando avanzar en la competencia gastronómica que reúne a los platos más representativos del desayuno en diferentes países. Perú obtuvo 9,837 de votos ante Chile que sumó 7.837.

Perú obtuvo más de 9 millones de votos en la semifinal del Mundial de Desayunos.

Este triunfo fue celebrado en redes sociales por miles de peruanos y amantes de nuestra gastronomía, como una muestra más de la fuerza del país, ya que el pan con chicharrón es un clásico infaltable de los domingos, acompañado de camote frito y salsa criolla. Además, en la semifinal ante Chile se sumó el tamal y el café pasado.

¿Cómo es la arepa de Venezuela que enfrenta al pan con chicharrón peruano?

La arepa que representa a Venezuela en la final del Mundial de Desayunos es la arepa rellena con reina pepiada, uno de los desayunos más icónicos de ese país. Esta arepa es una tortita redonda hecha de masa de maíz blanco precocido, dorada en budare (plancha) o sartén, y luego abierta para rellenar.