Link para votar por el pan con chicharrón en el Perú vs. Chile por el Mundial de Desayunos de Ibai

El pan con chicharrón peruano está derrotando a todos sus rivales en el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español, Ibai Llanos. Desde este 3 de septiembre, comienzan las votaciones por las semifinales y este platillo nacional enfrenta a la marraqueta de Chile. AQUÍ te compartimos el link para emitir tu voto desde TikTok, YouTube e Instagram.

Votar por el pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos

Si eres amante de la gastronomía peruana, entonces tu voto no puede faltar para apoyar al pan con chicharrón y tamal, y se logre vencer al país vecino de Chile. Es importante que le des 'Me gusta' en todas las redes sociales, TikTok, YouTube e Instagram, puesto que el resultado final es la suma total.

Vota por el pan con chicharrón en TikTok: dale clic aquí

dale clic aquí Vota por el pan con chicharrón en Instagram: ingresa aquí

ingresa aquí Vota por el pan con chicharrón en YouTube: link aquí

El pan con chicharrón de Perú se enfrenta a la marraqueta de Chile en el Mundial de Desayunos.

Si Perú logra vencer a Chile en este nuevo 'Clásico del Pacífico', se enfrentará en la gran final al ganador del duelo entre Bolivia vs. Venezuela. Hasta el momento, Ibai Llanos no ha confirmado cuándo se darán a conocer los resultados de estas semifinales, pero las redes sociales están estallando con la gran emoción que genera este Mundial.

¿Cómo es la marraqueta chilena que enfrenta al pan con chicharrón?

La marraqueta chilena es un pan crujiente por fuera y esponjoso por dentro, tan popular en Chile que se consume a diario en casi todos los hogares. Tiene una forma muy particular, parece un solo pan, pero en realidad son cuatro mitades unidas, que se pueden separar fácilmente. Además, generalmente se acompaña con palta, mantequilla, mermelada o incluso con fiambres como jamón o queso.

En este partido gastronómico, la marraqueta juega con la constancia y tradición diaria.

Perú venció a Ecuador en cuartos de final

¡Perú clasificó a semifinales! En un duelo vibrante de sabores, el pan con chicharrón obtuvo 8.161 votos y venció a Ecuador en los cuartos de final del Mundial de Desayunos, imponiéndose frente al bolón de verde, que consiguió 7.858 votos. Aunque el duelo estuvo muy reñido, la votación popular y el jurado gastronómico inclinaron la balanza a favor del equipo peruano.