Ibai prueba comida peruana y hace su top 5 de platos favoritos: "El ceviche me parece..."

Ibai Llanos finalmente pudo probar la comida tras el furor que causó el pan con chicharrón del Mundial de Desayunos. El famoso creador de contenido visitó el restaurante de Gastón Acurio en Barcelona y pidió los platos más típicos de Perú. Además de la canchita y la chicha morada, también disfrutó de postres de lúcuma y otros.

El furor del Mundial de Desayunos también contagió a Ibai y es que luego de recibir bastante comentarios sugiriéndole que prueba la comida peruana, el español no la pensó dos veces y visitó un famoso restaurante peruano de uno de los cocineros más conocidos de Perú: Gastón Acurio.

Ibai prueba comida peruana y revela sus platos favoritos

En el video, Ibai revela que llegó a uno de los restaurantes más referentes de la comida peruana y que tras pedir recomendaciones del personal del lugar, quedó sorprendido al enterarse que todos los trabajadores eran peruanos.

A pesar de que llegó teniendo en consideración al ceviche como el plato bandera del país, al término de su visita se fue disfrutando de otros platos y reveló que su favorito fue el 'Alfonsiño'.

El streamer español también tuvo la oportunidad de probar postres típicos del país y quedó gratamente sorprendido con las '3 leches'; sin embargo, aseguró que un postre de lúcuma también se robó su corazón. En ese sentido, según reveló, su top 5 quedó compuesto de la siguiente manera, pero sin ningún orden en particular: Alfonsiño, tiradito, ceviche, tres leches y lomo saltado.

"Soy venezolana y la comida peruana, me atrevo a decir, que es la mejor del mundo", "Soy chileno y se me hace agua la boca", "Soy chileno, pero si nos gana Perú, está bien, su gastronomía es única. Mis respetos", son algunos de los comentarios que reafirman que la comida peruana es una de las mejores del mundo.