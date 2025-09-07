Perú vs Venezuela en la gran final del Mundial de Desayunos: ¿cuándo inician las votaciones?

Toda una locura se ha desatado en redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram, luego de que el streamer español Ibai Llanos organice el Mundial de Desayunos 2025, una competencia en la que 16 países se enfrentaron para demostrar que tienen el mejor desayuno.

Mediante votos en redes sociales, los países han ido avanzando en diferentes etapas y ahora se conocen los finalistas de este 'Mundial de Desayunos 2025'. Tal como lo reveló Ibai Llanos, en total fueron 28.424.000 millones de votos que hicieron posible que Perú y Venezuela lleguen a la gran final.

Para llegar a la gran final del Torneo de Desayunos 2025, Perú se enfrentó a los chilaquiles de México, el Bolón y encebollado de Ecuador, la Marraqueta de Chile y ahora deberá medir fuerzas con la Arepa de Venezuela, la cual llega de derrotar al platillo de Bolivia.

Tal como lo reveló Ibai, el Pan con Chicharrón logró alcanzar 9.8 millones de votos y ser perfila como el favorito para ganar esta competencia internacional.

¿Cuándo inician las votaciones del final del Mundial de Desayunos 2025? Pues bien, Ibai Llanos reveló que este desenlace será mañana lunes 8 de septiembre, 7:00 a.m., hora España. Para votar solo deberás darle LIKE al comentario del video que comparta el streamer español en sus redes sociales. Recuerda que cada 'Me gusta' cuenta. ¡Mucha suerte y que gane el mejor!