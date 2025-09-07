- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Perú vs Venezuela en la gran final del Mundial de Desayunos: ¿cuándo inician las votaciones?
Ibai anunció los finalistas del Mundial de Desayunos 2025 y el 'Pan con chicharrón' de Perú se enfrentará a las 'Arenas' de Venezuela. Conoce cómo votar por el platillo peruano.
Toda una locura se ha desatado en redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram, luego de que el streamer español Ibai Llanos organice el Mundial de Desayunos 2025, una competencia en la que 16 países se enfrentaron para demostrar que tienen el mejor desayuno.
Mediante votos en redes sociales, los países han ido avanzando en diferentes etapas y ahora se conocen los finalistas de este 'Mundial de Desayunos 2025'. Tal como lo reveló Ibai Llanos, en total fueron 28.424.000 millones de votos que hicieron posible que Perú y Venezuela lleguen a la gran final.
PUEDES VER: ¡Perú en la gran final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón rompe récord y vence a Chile
Para llegar a la gran final del Torneo de Desayunos 2025, Perú se enfrentó a los chilaquiles de México, el Bolón y encebollado de Ecuador, la Marraqueta de Chile y ahora deberá medir fuerzas con la Arepa de Venezuela, la cual llega de derrotar al platillo de Bolivia.
Tal como lo reveló Ibai, el Pan con Chicharrón logró alcanzar 9.8 millones de votos y ser perfila como el favorito para ganar esta competencia internacional.
¿Cuándo inician las votaciones del final del Mundial de Desayunos 2025? Pues bien, Ibai Llanos reveló que este desenlace será mañana lunes 8 de septiembre, 7:00 a.m., hora España. Para votar solo deberás darle LIKE al comentario del video que comparta el streamer español en sus redes sociales. Recuerda que cada 'Me gusta' cuenta. ¡Mucha suerte y que gane el mejor!
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
D Blue
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!
PRECIOS/ 14.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00