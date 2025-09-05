Perú vs. Chile por el Mundial de Desayunos 2025: cómo van las votaciones en Instagram, TikTok y YouTube

Ibai Llanos creó un torneo entre desayunos de diferentes países del mundo sin saber que estaría generando diferentes reacciones en todo el mundo. Algunos se han creado nuevas cuentas para seguir apoyando a sus países y reconocidas marcas se han sumado haciendo promesas a las personas que participen en el Mundial de Desayunos.

Luego de dejar a México fuera de competición y a Ecuador eliminado, Perú busca seguir su camino rumbo a la final, pero para ellos necesita eliminar a Chile, país que participa con la marraqueta con palta. Este es uno de los platos típicos más sencillos y que ha logrado llegar a estar instancias también con el mismo deseo de su gente: eliminar a Perú.

Cómo van las votaciones entre Chile y Perú en el Mundial de Desayunos

Son miles de personas que se han sumado a la competición del Mundial de Desayunos que dejará en evidencia cuál es el mejor desayuno entre los países que participaron. Para votar, se necesita tener una cuenta en las redes sociales de Instagram, TikTok y YouTube, plataformas donde Ibai publicó un video dedicado para el enfrenamiento entre Chile vs. Perú.

Para ver las votaciones en YouTube, puedes ingresar a la cuenta de Ibai y buscar en la sección de "Shorts" el video del versus del pacífico. Al momento de escribir esta nota, Perú suma más de 711 mil 'me gusta', mientras que Chile tiene 572 mil. Si todavía no realizaste tu voto, puedes hacerlo desde este LINK.

En cuanto a los votos en TikTok, Perú sigue mostrando su liderato con 4.7 millones de 'me gusta', mientras que Chile logra sumar un total de 3.2 millones de 'likes' en la famosa red social. Al igual que YouTube, solamente se debe buscar el video publicado en la cuenta de Ibai o ingresar directamente a este ENLACE.

Finalmente, el método de votación en Instagram es un poco diferente. Ingresa al último post de Ibai donde habla de los desayunos de Chile y Perú y en la descripción encontrarás la encuesta. Solamente debes seleccionar el país al que apoyas y listo. En caso de equivocarte, puedes cambiar tu voto. Ingresa a este LINK para realizar tu voto. Tanto Chile como Perú están con un 50% de votaciones a favor.