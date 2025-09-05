La Selección Peruana sufrió una derrota apabullante de 3-0 contra Uruguay en las Eliminatorias quedando, oficialmente, fuera de la Copa del Mundo de 2026, pero los peruanos todavía pueden festejar ya que el pan con chicharrón se mantiene vivo y está en las semifinales del Mundial de Desayunos 2025 de Ibai Llanos.

En esta etapa de la competencia, el emblemático desayuno peruano se ve las caras con la marraqueta chilena y las votaciones ya han comenzado en TikTok, Instagram y YouTube, por lo que AQUÍ también sabrás cómo dar tu apoyo al preparado del país sudamericano.

El mensaje de Ibai tras la eliminación de la Selección Peruana

Lo cierto es que en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol 2025, los cuatro países que están en las semifinales del Mundial de Desayunos 2025 organizado por el famoso streamer español Ibai Llanos, es decir, Perú, Venezuela, Chile y Bolivia cayeron por sendas goleadas ante sus rivales.

En el caso de la Selección Peruana, la bicolor al mando de Oscar Ibañez cayó por 3-0 e Ibai le dio un mensaje de aliento para todos los peruanos: "Atención, Uruguay 3, Perú 0. Vale, malas noticias, pero a quién le importa, si el pan con chicharrón está en las semifinales del Mundial de Desayunos. ¡Alegría!"

Sin embargo, en el video publicado en su TikTok e Instagram, Ibai destaca no solo que Perú, Chile, Bolivia y Venezuela cayeron en sus respectivos partidos, sino que las cuatro fueron goleadas por 3-0.

Las cuatro selecciones que están en las semifinales del Mundial de Desayunos, las cuatro han perdido. Pero, no es que hayan perdido, es que las cuatro han perdido 3-0. ¿Cuántas probabilidades había de que las cuatro perdieran 3-0?”

Cómo votar por el pan del chicharrón en el Mundial de Desayunos 2025

Perú y el pan con chicharrón están en las semifinales del Mundial de Desayunos 2025 contra la marraqueta chilena, por lo que es importante votar en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.