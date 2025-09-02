0

Ecuatorianos se 'pican' tras perder en el Mundial de Desayunos, pero obtienen fuerte respuesta de peruanos

¡Se picaron! Ecuatorianos reaccionan a su derrota ante el pan con chicharrón y destacan que su selección sí irá al Mundial de fútbol 2026, no como la Bicolor.

Angie De La Cruz
Ecuatorianos destacan que ellos si irán al Mundial de fútbol y Perú no, tras perder ante con el pan con chicharrón.
El Mundial de Desayunos realizado por el streamer, Ibai Llanos, ha puesto de cabeza las redes sociales, puesto que el último enfrentamiento entre Perú vs. Ecuador generó gran controversia, debido a que el duelo estuvo muy reñido. Sin embargo, el pan con chicharrón se impuso ante el bolón de verde y el platillo nacional pasó a las semifinales para confrontarse ante Chile.

El pan con chicharrón obtuvo un total de 8.161 votos, mientras que el bolón de Ecuador, 7.858, llegándose el triunfo en estas instancias del torneo. En medio de este resultado, los ecuatorianos no dudaron en reaccionar y varios usuarios se 'picaron', ya que destacaron que su selección sí está clasificada a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Ecuatorianos se 'pican' tras perder ante Perú

A través de TikTok, se viralizaron diversos videos, involucrando el tema futbolístico; sin embargo, los peruanos no se quedaron atrás y le respondieron a los ecuatorianos, quienes destacaron que el Perú tiene más población, por lo que este factor fue clave para la victoria en el Mundial de Desayunos.

"Podrán ganarnos en el Mundial de Desayunos, pero lo importante es que Ecuador sí está en el Mundial 2026. No como otritos ja ja ja", "Sí bacán, felicidades Perú, tú sigues en el Mundial de Desayunos y quédate ahí, ahí perteneces. Nosotros pilas pelado, el jueves 4 jugamos contra Paraguay. Nosotros sí vamos el Mundial", señalaron.

Ante estos videos, los peruanos no dudaron en sacar cara por la gastronomía nacional y al representante del país en este torneo: el pan con chicharrón, además, también incluyeron el tema futbolístico, recalcando que la 'Tri' no ha logrado consagrarse campeón de la Copa América en su historia.

"Yo los vere perder mientras me como un pan con chicharrón", "No iremos al mundial, pero tenemos Copa América no como otritos", "Podrán estar en el mundial, pero nuestra economía está mejor que muchos países de Latam no como otritos", "Hasta donde llego nuestro pancito con chicharrón y eso que no es nuestro plato fuerte", "Un pan les hizo renegar, ¿en serio?", respondieron.

AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

