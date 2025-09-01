Perú avanzó a semifinales y enfrentará a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Con un total de 8.161.000 de votos en TikTok, Instagram y YouTube, el 'Pan con chicharrón' de Perú ha derrotado al 'Bolón' de Ecuador y pasa a las semifinales del popular 'Mundial de desayunos' que ha organizado Ibai Llanos en redes sociales.

El streamer español Ibai Llanos anunció los ganadores de los cuartos de final del 'Mundial de Desayunos 2025' y para alegría de millones de peruanos, el platillo bandera 'Pan con chicharrón' ha arrasado en redes sociales y se impuso al potaje ecuatoriano por un resultado bastante amplio.

Sin embargo, esto no es todo, ya que para sorpresa de miles de compatriotas, el siguiente enfrentamiento de este singular torneo se librará un 'Clásico del Pacífico', ya que el Perú se enfrentará a Chile, país que ha logrado superar a España con su platillo llamado la 'Marraqueta'.

Ibai agradeció la gran acogida que ha tenido el 'Mundial de Desayunos' y anunció que la Semifinal se realizará este miércoles 3 de septiembre, por lo que deberás seguir votando por el 'Pan con chicharrón' para que todo el mundo conozca este platillo hecho a base de chancho frito, camote y sarsa criolla.

Así quedaron las 'llaves' para la siguiente fecha del 'Mundial de Desayunos' de Ibai. Venezuela se enfrentará a Bolivia y Perú se enfrentará a Chile. Para ayudar a la 'Bicolor' deberás estar atento a las redes sociales de Ibai Llanos, puesto que él compartirá un video y deberás darle 'LIKE' a la bandera peruana. ¡Vamos por la victoria!

Las llaves del Mundial de Desayunos 2025. Foto: captura.