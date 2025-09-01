0

Perú avanzó a semifinales y enfrentará a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Perú es clave. Luego de una reñida competencia, el Pan con chicharrón de Perú le ha ganado al 'Bolón' de Ecuador y ahora se enfrentará a Chile en la semifinal del 'Mundial de Desayunos'

Daniel Robles
Perú avanza a Semifinales del Mundial de Desayunos que organiza Ibai Llanos.
Perú avanza a Semifinales del Mundial de Desayunos que organiza Ibai Llanos. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Con un total de 8.161.000 de votos en TikTok, Instagram y YouTube, el 'Pan con chicharrón' de Perú ha derrotado al 'Bolón' de Ecuador y pasa a las semifinales del popular 'Mundial de desayunos' que ha organizado Ibai Llanos en redes sociales.

El streamer español Ibai Llanos anunció los ganadores de los cuartos de final del 'Mundial de Desayunos 2025' y para alegría de millones de peruanos, el platillo bandera 'Pan con chicharrón' ha arrasado en redes sociales y se impuso al potaje ecuatoriano por un resultado bastante amplio.

Ibai Llanos, organizador del Mundial de desayunos 2025, sorprendió a miles de hinchas de Universitario con singular gesto.

PUEDES VER: ¿Ibai Llanos es hincha de Universitario? Streamer sorprende con publicación que emociona a 'cremas'

Sin embargo, esto no es todo, ya que para sorpresa de miles de compatriotas, el siguiente enfrentamiento de este singular torneo se librará un 'Clásico del Pacífico', ya que el Perú se enfrentará a Chile, país que ha logrado superar a España con su platillo llamado la 'Marraqueta'.

Ibai agradeció la gran acogida que ha tenido el 'Mundial de Desayunos' y anunció que la Semifinal se realizará este miércoles 3 de septiembre, por lo que deberás seguir votando por el 'Pan con chicharrón' para que todo el mundo conozca este platillo hecho a base de chancho frito, camote y sarsa criolla.

Así quedaron las 'llaves' para la siguiente fecha del 'Mundial de Desayunos' de Ibai. Venezuela se enfrentará a Bolivia y Perú se enfrentará a Chile. Para ayudar a la 'Bicolor' deberás estar atento a las redes sociales de Ibai Llanos, puesto que él compartirá un video y deberás darle 'LIKE' a la bandera peruana. ¡Vamos por la victoria!

Las llaves del Mundial de Desayunos 2025. Foto: captura.
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Ibai confirma hasta qué fecha se puede votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: "Es una locura"

  2. Perú avanzó a semifinales y enfrentará a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

  3. Link para votar por el pan con chicharrón en Mundial de Desayunos de Ibai

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano