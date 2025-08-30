- Hoy:
Ibai confirma hasta qué fecha se puede votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: "Es una locura"
Si aún no has votado por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai, aún estás a tiempo. Así puedes apoyar a nuestro plato bandera.
Toda una locura se ha desatado en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, luego de que el famoso streamer español Ibai Llanos organice el primer 'Mundial de desayunos', un 'torneo' en el que cada país se enfrenta para demostrar que tiene el mejor platillo.
El Perú está siendo representado por el 'Pan con chicharrón', un platillo hecho a base de camote frito, chancho frito y sarsa criolla, todo en un pan crocante.
PUEDES VER: ¿Ibai Llanos es hincha de Universitario? Streamer español sorprende en TikTok con publicación que emociona a 'cremas'
En la primera fase del 'Torneo de desayunos' el Perú logró ganarle a los 'Chilaquiles' de México con unos 2 millones de votos. Este resultado hizo posible que el platillo peruano pases a cuartos de final y se enfrente a Ecuador, quien está en camino con su 'Bolón de verde'.
Ahora, nuestro 'Pan con chicharrón' tiene que ganarle a este platillo ecuatoriano y si bien lleva la delantera en TikTok, las cosas se han puesto interesantes, por lo que es importante que todos los peruanos voten por este desayuno.El Mundial de Desayunos sigue en pleno desarrollo y Perú se enfrenta a Ecuador. Foto: captura.
Ibai confirmó que hasta este lunes 1 de septiembre de 2025, los peruanos pueden apoyar al 'Pan con chicharrón' en el Mundial de Desayunos. En esta fecha se hará el conteo de todos los votos y se dará el ganador absoluto.
¿Quieres votar en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos? Solo deberás ingresar a las redes sociales del streamer español y darle Like al comentario en el que figura "Perú" junto con la bandera bicolor. Recuerda que solo cuentan los votos en el comentario del creador de contenido.
