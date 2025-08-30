- Hoy:
¿Ibai Llanos es hincha de Universitario? Streamer español sorprende en TikTok con publicación que emociona a 'cremas'
Ibai compartió en TikTok un video de Jairo Concha y los hinchas de Universitario se emocionaron al saber que el streamer español también se pone la camiseta crema.
El famoso streamer español Ibai Llanos se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales tras organizar el 'Mundial de Desayunos 2025', una competencia en la que cada país busca demostrar que su desayuno es el mejor del mundo y para ello deberá recibir votos mediante Likes.
El Perú está compitiendo en el 'Mundial de Desayunos' con el exquisito 'Pan con chicharrón' y es por ello que todos los peruanos se han sumado para hacer que nuestro plato bandera logre llegar a la final.
Universitario de Deportes, uno de los equipos más emblemáticos del Perú, también se ha sumado para hacer campaña a favor del 'Pan con chicharrón' y es por ello que Ibai Llanos tuvo un singular gesto con este equipo crema.
Y es que el cuadro crema compartió un video de Jairo Concha celebrando un gol de Universitario con la frase: "Yo luego de ver que el pan con chicharrón va ganando en el mundial de Ibai". Este reconocimiento no pasó desapercibido y es por ello que el mismísimo Ibai Llanos compartió el video en sus redes sociales. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.
"Ibai Llanos es de la U, lo compartió", "Ibai lo compartió y confirmó que ganamos", "nótese la preferencia de Ibai", "Ibai lo compartió, ya ganamos", "Ibai, si vienes al Perú te regalamos tu camisera de la U", "La U es el mejor equipo peruano y Ibai lo reconoce", fueron algunos de los mensajes registrados en este video que fue compartido por el streamer en TikTok, red social en la que tiene 24 millones de seguidores.
