Ibai reconoce superioridad de Perú ante México en versus gastronómico y enloquece: "Están mal de la cabeza"
Ibai Llanos es uno de los streamers más conocidos en el mundo y en uno de sus recientes videos puso a prueba la comida de Perú y México.
A través de sus redes sociales, Ibai Llanos mostró su reacción luego de enterarse que la noticia sobre el versus del chicharrón y los chilaquiles se volvió viral en Perú. El español llamó de "locos" a la comunidad peruana debido a la gran acogida que ha tenido el video convirtiéndolo en uno de los más vistos de su perfil en TikTok.
PUEDES VER: Perú vs. México en el Mundial de Desayunos 2025 | ¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'torneo' de Ibai?
Entre tantas nuevas dinámicas que hace Ibai Llanos, su nuevo contenido se enfoca en presentar nuevos formatos a su público y uno de ellos es precisamente un versus entre comidas. Tanto México como Perú son dos potencias gastronómicas, pero hay uno que se destaca por encima de los demás.
Ibai Llanos habla sobre el versus del pan con chicharrón y chilaquiles
Después de haber sido uno de los versus más comentados al enfrentar a dos países reconocidos como potencia en el ámbito gastronómico, Ibai Llanos volvió a pronunciarse en sus redes sociales para mostrar su sorpresa luego de que su video se volvió viral en territorio peruano. Además, señaló que el comentario ha llegado a obtener cerca de 2 millones de 'me gusta'.
Aunque se limitó a hablar sobre quién es el ganador o cuál es el favorito del público, el español ratificó que la comunidad peruana siempre está pendiente de los enfrentamientos siempre y cuando se trata de comida. "Perú, locura máxima en Perú. Perú, locura", señaló.
Recordemos que este versus es parte del Mundial de Desayunos que creó Ibai Llanos donde ha puesto a disposición diferentes platos de países de todo el mundo. Además, este video también sirvió como un tipo de corrección debido a que la presentación de los chilaquiles no era la mejor.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90