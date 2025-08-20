Ibai reconoce superioridad de Perú ante México en versus gastronómico y enloquece: "Están mal de la cabeza"

A través de sus redes sociales, Ibai Llanos mostró su reacción luego de enterarse que la noticia sobre el versus del chicharrón y los chilaquiles se volvió viral en Perú. El español llamó de "locos" a la comunidad peruana debido a la gran acogida que ha tenido el video convirtiéndolo en uno de los más vistos de su perfil en TikTok.

Entre tantas nuevas dinámicas que hace Ibai Llanos, su nuevo contenido se enfoca en presentar nuevos formatos a su público y uno de ellos es precisamente un versus entre comidas. Tanto México como Perú son dos potencias gastronómicas, pero hay uno que se destaca por encima de los demás.

Ibai Llanos habla sobre el versus del pan con chicharrón y chilaquiles

Después de haber sido uno de los versus más comentados al enfrentar a dos países reconocidos como potencia en el ámbito gastronómico, Ibai Llanos volvió a pronunciarse en sus redes sociales para mostrar su sorpresa luego de que su video se volvió viral en territorio peruano. Además, señaló que el comentario ha llegado a obtener cerca de 2 millones de 'me gusta'.

Aunque se limitó a hablar sobre quién es el ganador o cuál es el favorito del público, el español ratificó que la comunidad peruana siempre está pendiente de los enfrentamientos siempre y cuando se trata de comida. "Perú, locura máxima en Perú. Perú, locura", señaló.

Recordemos que este versus es parte del Mundial de Desayunos que creó Ibai Llanos donde ha puesto a disposición diferentes platos de países de todo el mundo. Además, este video también sirvió como un tipo de corrección debido a que la presentación de los chilaquiles no era la mejor.