Perú vs. México en el Mundial de Desayunos 2025 | ¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'torneo' de Ibai?

Las redes sociales han 'explotado' luego de que Ibai Llanos anuncie la primera edición del 'Mundial de los desayunos', un 'torneo' gastronómico en el que 16 platillos de diferentes países del mundo buscarán demostrar, a través de los votos, cuál es el mejor del planeta.

El presentador y organizador de la Velada del Año, anunció el inicio de los octavos de final del Mundial de Desayunos 2025 y para este primer 'encuentro' Perú se enfrentará a México con uno de los platillos más emblemáticos, el famoso 'Pan con chicharrón'.

En caso de que no seas de Perú, te explicamos: el Pan con chicharrón es un platillo compuesto por un pan relleno con trozos de carne de chancho en trozos, acompañado de camote frito y sarsa criolla. Este es uno de los platos más populares de la gastronomía peruana y ahora compite en el Mundial de Desayunos 2025.

Para este primer 'enfrentamiento' el 'Pan con chicharrón' de Perú se enfrenta a los 'Chilaquiles' de México, un desayuno a base de totopos, queso, carne y salsa de palta. ¿Cuál de estos dos platillos ganará? Esto depende de los votos en redes sociales.

La votación en el Mundial de Desayunos ya está vigente. Foto: captura.

¿Cómo votar por el 'Pan con chicharrón' en el Mundial de Desayunos 2025? Para hacerlo deberás ingresar a las redes sociales de Ibai Llanos, sea TikTok o Instagram y buscar el video en el que se anuncia el versus entre Perú y México.

Para votar por el 'Pan con chicharrón' de Perú solo deberás darle Like al comentario en el que se muestra la bandera 'Bicolor'. Recuerda que la votación sigue abierta, pero deberás ser rápido para que el platillo peruano avance a los 'Cuartos de final' del Mundial de Desayunos 2025.