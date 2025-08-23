La Cobra luce camiseta de la 'U', pero queda decepcionado: "Amigo, me queda..."

La Cobra es un creador de contenido argentino que sigue de cerca los partidos de Universitario y Alianza Lima. Debido a la eliminación de manos de Boca Juniors a manos de los blanquiazules, el streamer siempre muestra su máximo apoyo a la 'U'. Esta vez, a horas del clásico, decidió mostrar su apoyo total a los cremas.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de Kick donde La Cobra aprovechó la atención de su comunidad peruana para posar con la camiseta de arquero de Universitario de Deportes, pero no causó muy buena impresión entre sus seguidores por un inédito motivo.

La Cobra luce camiseta de Universitario en vivo

La Cobra se caracteriza por seguir las diferentes competiciones y ligas de fútbol en el mundo. En forma de agradecimiento por los regalos que le hicieron llegar, el argentino se mostró con la camiseta de la 'U' dejando sorprendido a más de uno.

"Amigo, me queda bien, casi ni me marca el cuerpo", dijo de manera irónica y en forma de burla sobre los comentarios que empezó a recibir. Fiel a su estilo, La Cobra restó importancia y resaltó que sería un buen arquero. "Es verdad que podría bajarle un poco a esta zona, porque parezco aceituna, pero a ver te tapé todo el arco", agregó.

Durante los últimos meses, La Cobra he evidenciado su apoyo a Universitario de Deportes llegando al punto de calificarlo como el equipo más grande el Perú. El argentino aseguró que estará apoyando a los cremas en el encuentro frente a Alianza Lima.