Perú vs. Ecuador en Mundial de Desayunos 2025: dónde votar por el pan con chicharrón en el torneo de Ibai Llanos

Luego de una victoria apabullante contra los chilaquiles mexicanos, el pan con chicharrón peruano se encuentra en los cuartos de final del Mundial de Desayunos 2025 organizado por Ibai Llanos, teniendo como rival al bolón verde del Ecuador.

En su duelo contra un plato típico de la gastronomía mexicana, el amado clásico del desayuno peruano rompió el récord de votos: "Perú viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos: 2.5 millones de votos que tuvo el desayuno peruano, 1.2 millones que tuvo el mexicano", comentó en su video de Instagram y TikTok.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de desayunos 2025?

Existen dos formas para votar por el pan con chicharrón peruano o cualquier otro platillo que esté en competencia dentro del Mundial de Desayunos 2025 organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Por TikTok, lo que debes hacer es ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos, buscar el video de Perú vs. Ecuador y darle "me gusta" al comentario donde el influencer europeo escribió PERÚ PE.

En Instagram, del mismo modo, debes acceder al perfil oficial de Ibai Llanos, encontrar el video del pan con chicharrón vs.bolón verde, encontrar el botón VOTAR o, en su defecto, en los comentarios aparecerá una pequeña encuesta donde debes pulsar la opción PERÚ.

¿Cómo llega Perú a los cuartos de final del Mundial de desayunos 2025?

El pan con chicharrón es uno de los platos banderas de Perú, destacando su exquisita preparación con cerdo peruano, acompañado de camote frito en rodajas, una sarsa con cebolla en tiras, ají, sal y limón, todo ello con un prominente pan francés.

Sin embargo, en esta ocasión de cuartos de final, Ibai decidió darle un acompañamiento perfecto: "Y ahora, en estos cuartos de final, tenemos al mítico pan con chicharrón peruano. He leído vuestro feedback y he añadido tamal, me lo habéis pedido mucho. Buen desayuno contundente por parte de Perú".

¿Cómo llega Ecuador a los cuartos de final del Mundial de desayunos 2025?

Ecuador llegó a los cuartos de final del Mundial de desayunos 2025 luego de que el bolón verde venciera por 1,9 millones de votos al desayuno chapín de Guatemala con 1,8 millones, siendo uno de los duelos más reñidos de la fase anterior.

Sin embargo, los ecuatorianos hicieron comentarios al español para hacer mucho más agradable el bolón y esto fue lo que respondió: "hemos leído vuestro feedback y he añadido el encebollado que, al parecer, es muy mítico en los desayunos ecuatorianos y, por supuesto, el bolón verde. Receta mejorada de confianza total de un ecuatoriano, hemos añadido también el huevo".