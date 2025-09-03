- Hoy:
Perú vs. Chile: ¿Cuándo se anunciará al ganador del Mundial de Desayunos?
Ibai Llanos, famoso streamer español, creó el Mundial de Desayunos sin pensar que se convertiría en un evento viral en las redes sociales. Esto es lo que debes saber.
Tras dejar a México y Ecuador en el camino, Perú busca lograr la gran hazaña frente a Chile. El pan con chicharrón sigue en carrera en el Mundial de Desayunos y compite contra la marraqueta con palta. Entre estos dos platos, solamente uno de será el ganador que estará compitiendo contra Bolivia o Venezuela.
PUEDES VER: Link para votar por el pan con chicharrón en el Perú vs. Chile por el Mundial de Desayunos de Ibai
La competición del Mundial de Desayunos ha generado todo tipo de controversia debido a la cantidad de votaciones que se ha generado y las menciones de autoridades de diferentes países. Ibai anunció a los semifinalistas y uno de ellos es Perú. Ahora, se está a la espera de conocer por los resultados de las semifinales.
¿Cuándo se anuncia al ganador de Perú vs. Chile en el Mundial de Desayunos?
El Mundial de Desayunos empezó el 18 de agosto de 2025 y desde entonces, los videos de Ibai Llanos han generado gran controversia en todo el mundo por el enfrentamiento que generó entre platos típicos de diferentes países.
Considerando el plazo que se ha dado a los últimos resultados compartidos en las redes sociales de Ibai, el ganador entre Perú y Chile se daría a conocer después de siete días del anuncio. El video del enfrenamiento entre ambos países se publicará el miércoles 3 de septiembre en TikTok, Instagram y YouTube.
¿Qué países participaron en el Mundial de Desayunos?
Fueron un total de 16 países los que fueron parte del Mundial de Desayunos organizados por Ibai. Solamente uno será el ganador y los cuatro finalistas son Bolivia, Venezuela, Chile y Perú.
- Argentina (medialunas)
- Bolivia (salteñas)
- Chile (marraqueta con palta)
- Colombia (arepas)
- Costa Rica (gallo pinto)
- Ecuador (bolón de verde)
- España (tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva)
- Estados Unidos (pancakes)
- Perú (pan con chicharrón)
- Reino Unido (English breakfast)
- República Dominicana (mangú con tres golpes)
- Venezuela (arepas reinas)
- Japón (salmón, arroz, sopa de misho, algas, tamagoyaki)
- Francia (croissant)
- México (chilaquiles)
- Guatemala (desayuno chapín)
