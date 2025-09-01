Chile vs. Perú: cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos de Ibai

Ibai Llanos empezó esta pequeña competición sin pensar que causaría un revuelo en todo el mundo. Perú es uno de los países que más votaciones ha generado en el Mundial de Desayunos y esto quedó demostrado luego de dejar afuera a Ecuador, quienes competían con el bolón de verde. Perú vs. Chile es el nuevo enfrentamiento, que también es conocido como el Clásico del Pacífico.

PUEDES VER: Perú avanzó a semifinales y enfrentará a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

El 1 de septiembre, Ibai Llanos confirmó los países que pasaron a las semifinales y que dentro de estos cuatro se conocerá al ganador absoluto. Los nuevos versus son: Perú vs. Chile y Venezuela vs. Bolivia. Para apoyar a tu país o desayuno favorito, solamente necesitas tener claras cuáles son las reglas y cómo se considera a un voto como válido.

Cómo votar por Perú en el Mundial de Desayunos de Ibai

Para votar por el pan con chicharrón de Perú se pueden votar en tres diferentes plataformas. El voto será contado como válido solamente si tienes una cuenta en ellas. Además, debes considerar que las votaciones empezarán a ser contabilizadas a partir del miércoles 3 de septiembre.

Se puede votar en el Mundial de Desayunos apoyando al pan con chicharrón de Perú en la cuenta oficial de Ibai de TikTok. Para ello, debes buscar el video más reciente donde se muestre el versus entre Chile vs. Perú y buscar en la caja de comentarios el que diga el país al que apoyas. Cuando lo encuentres, debes darle 'me gusta' o darle clic en el corazón del comentario.

En Instagram, también en el perfil de Ibai Llanos, ubica el post del enfrentamiento entre ambos países y encontrarás una encuesta. Elige a Perú que participa con el pan con chicharrón o Chile, país que busca alcanzar la final. Además, las votaciones también son contabilizadas en YouTube Shorts desde la cuenta oficial de Ibai Llanos.

Pan con chicharrón vs. Marraqueta con palta. | Foto: Captura

¿Con qué comida participa Chile en el Mundial de Desayunos?

Primero, Perú logró vencer a México que participaba con los chilaquiles, luego, a Ecuador con el bolón de verde. Ahora, Chile participa con la marraqueta con palta y busca pasar a la final venciendo al pan con chicharrón peruano.

¿Qué es la marraqueta con palta de chile?

La marraqueta con palta es un desayuno icónico de la gastronomía chilena que combina la marraqueta, pan tradicional, y la palta, también conocido como aguacate o avocado. Este plato se consume durante el desayuno o como merienda a la hora del té. Se trata de uno de los platos más representantes de la mesa chilena.

Preparación de la marraqueta con palta. | Foto: Captura