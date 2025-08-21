Espacio para poner en el nombre de Free Fire: cómo usar este truco paso a paso

Para ser un experto en Free Fire también es importante mostrar su conoces todos los trucos y uno de los más usados por los jugadores es el del espacio en el nombre. ¿Sabes cómo aplicarlo? Con esta guía, donde te explicamos paso a paso, vas a poder aplicarlo ahora mismo en tu cuenta.

Free Fire cuenta con una gran cantidad de personas registradas en su servidor en diferentes partes del mundo. La comunidad sigue creciendo cada vez más y esto también se debe a los eventos que realiza Garena para mantener a los usuarios activos. Si vienes jugando Free Fire desde hace tiempo y no sabes cómo poder un espacio invisible en tu nombre, esto es todo lo que tienes que tener en cuenta. ¡Es súper fácil!

Cómo poner espacio en nombre de Free Fire

Personalizar tu nickname en Free Fire es una manera para que te puedas destacar como jugador dentro del servidor. Usar el espacio invisible le da un toque diferente y único a tu perfil ante la vista de todos los enemigos o amigos.

Free Fire no permite usar la barra espaciadora para agregar espacios de manera normal o la que todos conocen, pero existe un truco sencillo y legal para utilizarlo con un código especial y que te enseñaremos paso a paso.

Selecciona y copia el espacio invisible que se encuentre entre estos paréntesis: ( )

Puedes modificar el tamaño según lo requieras.

Abre Free Fire y anda a la pantalla principal.

En tu perfil, presiona el ícono de 'editar' y luego en 'cambiar apodo'.

Pega el espacio invisible en el campo de texto y combínalo con letras o símbolos.

Espacio de Free Fire: truco fácil y rápido. | Foto: Captura

Es importante que antes de confirmar te asegures de que el nombre no exceda de los 12 caracteres y debes tener en cuenta que cada espacio invisible cuenta como un carácter. Al confirmar el proceso, y luego de verificar si está disponible, se guardará y automáticamente pasarás a tener un nuevo nombre en Free Fire.