Códigos de Free Fire para canjear hoy, viernes 29 de agosto, con recompensas gratis

Durante todos los días de la semana, Garena se encarga de realizar la entrega de los nuevos códigos con lo que los usuarios pueden canjear premios gratis.

Guía completa para canjear los códigos de Free Fire 2025.
Guía completa para canjear los códigos de Free Fire 2025. | Foto: Captura
Free Fire es uno de los juegos más populares en todo el mundo y siempre está en tendencias porque constantemente actualiza su contenido. En esta oportunidad, te hablaremos de la lista de códigos que ofrece en todos sus servidores donde se podrán obtener skins, diamantes y mucho más.

Free Fire se lanzó en 2017 y desde entonces reina en su rubro para celulares.

Todos los jugadores del mundo pueden canjear los códigos de Free Fire siempre y cuando tengan una cuenta oficial y no la de invitado. En caso de ser así, es importante que sigas las indicaciones de la guía detallada sobre cómo canjearlos directamente en el Sitio de Recompensas a través de la página web.

Códigos de Free Fire HOY, viernes 29 de agosto

Estos códigos de Free Fire están disponible únicamente por 24 horas, por lo que se recomienda canjearlos lo más pronto posible para acceder a todos los premios que entrega Garena a sus miles de usuarios en los diferentes servidores que maneja la empresa. A continuación, la lista completa para que no te pierdas de nada.

  • FFMTYQPXFGX6
  • FFRSX4CYHXZ8
  • QWER89ASDFGH
  • BNML12ZXCVBN
  • CVBN45QWERTY
  • GFDS78POIUAS
  • JHGF01LKJHGF
  • MNBV34ASDFZX
  • LKJH67QWERTB
  • POIU90ZXCVNM
  • TREW23ASDFGH
  • YUIO56BNMLKJ
  • FFDMNQX9KGX2
  • FFSGT9KNQXT6
  • XF4S9KCW7KY2
  • FFPURTXQFKX3
  • FFYNCXG2FNT4

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Lo primero que tienes que saber es que cualquier código que decidas reclamar, todos tienen recompensas. Eso sí, debes llegar a tiempo porque pueden caducar antes de las 24 horas según la cantidad de veces que se haya canjeado.

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Códigos para canjear en Free Fire. | Foto: Captura
