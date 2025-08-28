Códigos de Free Fire para canjear hoy, viernes 29 de agosto, con recompensas gratis

Free Fire es uno de los juegos más populares en todo el mundo y siempre está en tendencias porque constantemente actualiza su contenido. En esta oportunidad, te hablaremos de la lista de códigos que ofrece en todos sus servidores donde se podrán obtener skins, diamantes y mucho más.

Todos los jugadores del mundo pueden canjear los códigos de Free Fire siempre y cuando tengan una cuenta oficial y no la de invitado. En caso de ser así, es importante que sigas las indicaciones de la guía detallada sobre cómo canjearlos directamente en el Sitio de Recompensas a través de la página web.

Códigos de Free Fire HOY, viernes 29 de agosto

Estos códigos de Free Fire están disponible únicamente por 24 horas, por lo que se recomienda canjearlos lo más pronto posible para acceder a todos los premios que entrega Garena a sus miles de usuarios en los diferentes servidores que maneja la empresa. A continuación, la lista completa para que no te pierdas de nada.

FFMTYQPXFGX6

FFRSX4CYHXZ8

QWER89ASDFGH

BNML12ZXCVBN

CVBN45QWERTY

GFDS78POIUAS

JHGF01LKJHGF

MNBV34ASDFZX

LKJH67QWERTB

POIU90ZXCVNM

TREW23ASDFGH

YUIO56BNMLKJ

FFDMNQX9KGX2

FFSGT9KNQXT6

XF4S9KCW7KY2

FFPURTXQFKX3

FFYNCXG2FNT4

Cómo canjear los códigos de Free Fire

Lo primero que tienes que saber es que cualquier código que decidas reclamar, todos tienen recompensas. Eso sí, debes llegar a tiempo porque pueden caducar antes de las 24 horas según la cantidad de veces que se haya canjeado.

Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.

Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Códigos para canjear en Free Fire. | Foto: Captura