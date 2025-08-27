Free Fire: agenda semanal del 27 de agosto al 2 de septiembre con recompensas gratis

Free Fire es uno de los juegos más populares para disfrutar en dispositivos móviles y para premiar la fidelidad de los usuarios, siempre busca premiarlos con dinámicas que ofrecen premios gratuito. La agenda semanal es uno de los eventos más esperados y tú no te lo puedes perder.

Sin importar que seas un jugador nuevo o antiguo, tú y todo tu escuadrón podrá aprovechar al máximo las recompensas que se entregan en diferentes días. Conoce cuál es la lista completa que anunció Garena en sus redes sociales.

Agenda semanal de Free Fire del 27 de agosto al 2 de septiembre

Desde el día 27 de agosto hasta el 2 de septiembre, los jugadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de canjear nuevos premios exclusivos en Free Fire. Solamente se va a necesitar saber qué días se deben conectar y luego podrán recibir los premios en sus respectivas cuentas.

Recompensas de Free Fire. | Foto: Captura

Miércoles 27 de agosto: ruleta mágica

Viernes 29 de agosto: ruleta mágica

Sábado 30 de agosto: bóveda mágica

Domingo 31 de agosto: recarga-aspecto

Lunes 1 de septiembre: pase Booyah! T33 - eclipse desértico

Si bien es cierto que estos son todos los premios que se estarán entregando en las diferentes cuentas de los jugadores, también es importante saber que Garena habilita nuevos códigos de Free Fire para canjear a diario y que solamente duran 24 horas.