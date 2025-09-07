0
EN DIRECTO
España vs. Turquía EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026

¡Perú en la gran final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón rompe récord y vence a Chile

El 'Pan con chicharrón' de Perú derrotó a la Marraqueta de Chile con un aplastante triunfo y llega a la gran final, donde deberá disputar la Copa de Ibai contra las 'Arepas' de Venezuela.

Daniel Robles
El 'Pan con chicharrón' de Perú logró derrotar a la Marraqueta de Chile y llega a la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.
El 'Pan con chicharrón' de Perú logró derrotar a la Marraqueta de Chile y llega a la final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Perú es clave. Con una votación de 9.837.000 de votos, el Pan con Chicharrón de Perú logró derrotar a la Marraqueta de Chile en la semifinal del Mundial de Desayunos que ha organizado el famoso streamer español, Ibai Llanos.

Perú se enfrenta a Chile y el pan con chicharrón necesita todos los votos para clasificar a la gran final.

PUEDES VER: Link y dónde votar por el pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos de Ibai

Gracias a la votación que hicieron los peruanos en TikTok, YouTube e Instagram, el Pan con chicharrón de Perú avanza a la gran final, donde deberá enfrentarse a las 'Arepas' de Venezuela, platillo que acaba de derrotar al desayuno de Bolivia.

En total fueron más de 28.424.000 millones de votos que hicieron posible que Perú y Venezuela tengan este encuentro final en el Mundial de Desayunos 2025, evento que abrirá votación este lunes 8 de septiembre del 2025.

La votación de los países en la semifinal del Mundial de Desayunos 2025. Foto: captura.

Para votar por el Pan con Chicharrón en la final del Mundial de Desayunos 2025, solo basta con darle LIKE al comentario de "Perú" en el video que el influencer Ibai Llanos compartirá en sus redes sociales.

Cabe señalar que Perú ha tenido un largo camino para llegar a la final, ya que superó a los Chilaquiles de Mexico, al Bolón de Ecuador, a la Marraqueta de Chile y ahora deberá ganarle a las Arepas de Venezuela. ¿Qué pasará en la final? Solo dependerá de tu votación.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Francia se consagra campeón del Mundial de Streamers 2025 luego de vencer 1-0 a Chile

  2. Link y dónde votar por el pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos de Ibai

  3. Perú vs. Chile por el Mundial de Desayunos 2025: cómo van las votaciones en Instagram, TikTok y YouTube

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

D Blue

Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano