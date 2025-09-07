- Hoy:
¡Perú en la gran final del Mundial de Desayunos! Pan con chicharrón rompe récord y vence a Chile
El 'Pan con chicharrón' de Perú derrotó a la Marraqueta de Chile con un aplastante triunfo y llega a la gran final, donde deberá disputar la Copa de Ibai contra las 'Arepas' de Venezuela.
Perú es clave. Con una votación de 9.837.000 de votos, el Pan con Chicharrón de Perú logró derrotar a la Marraqueta de Chile en la semifinal del Mundial de Desayunos que ha organizado el famoso streamer español, Ibai Llanos.
Gracias a la votación que hicieron los peruanos en TikTok, YouTube e Instagram, el Pan con chicharrón de Perú avanza a la gran final, donde deberá enfrentarse a las 'Arepas' de Venezuela, platillo que acaba de derrotar al desayuno de Bolivia.
En total fueron más de 28.424.000 millones de votos que hicieron posible que Perú y Venezuela tengan este encuentro final en el Mundial de Desayunos 2025, evento que abrirá votación este lunes 8 de septiembre del 2025.La votación de los países en la semifinal del Mundial de Desayunos 2025. Foto: captura.
Para votar por el Pan con Chicharrón en la final del Mundial de Desayunos 2025, solo basta con darle LIKE al comentario de "Perú" en el video que el influencer Ibai Llanos compartirá en sus redes sociales.
Cabe señalar que Perú ha tenido un largo camino para llegar a la final, ya que superó a los Chilaquiles de Mexico, al Bolón de Ecuador, a la Marraqueta de Chile y ahora deberá ganarle a las Arepas de Venezuela. ¿Qué pasará en la final? Solo dependerá de tu votación.
