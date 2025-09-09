Universitario y la 'novedad' que tendrá en su once para los próximos partidos de la Liga 1

Universitario sigue en busca de conquistar la Liga 1, pero para lograrlo necesita sumar refuerzos de jerarquía. Es por eso que, desde Ate informan que un jugador con gran experiencia se sumará al plantel crema para enfrentar a Melgar y los próximos partidos del Torneo Clausura.

Edison Flores volverá a jugar con Universitario luego de su lesión ante Alianza Lima

El periodista deportivo Enrique Vega informó a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) que Edison Flores, quien tuvo un paso por el fútbol español junto a las divisiones menores de Villarreal, volverá a estar disponible tras superar una lesión que lo sacó de la convocatoria de la selección peruana.

Edison Flores volverá a estar disponible para Universitario luego de la lesión sufrida ante Alianza Lima.

Además, el comunicador afirmó que aún no está garantizada su presencia en el once de Jorge Fossati para enfrentar a Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El técnico uruguayo definirá su XI inicial entre el jueves y viernes para rescatar puntos en una plaza difícil como el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

"Álex Valera y Edison Flores estarán disponibles para enfrentar a Melgar este domingo en Arequipa. La gran incógnita es si serán titulares. Entre jueves y viernes, Jorge Fossati definirá el once", afirmó Enrique Vega.

Cabe destacar que Edison Flores sufrió un desgarro en el clásico nacional ante Alianza Lima, por lo que tuvo que salir de la convocatoria de Óscar Ibáñez en la fecha doble de Eliminatorias. Tras superar su lesión, ya podrá ser tomado en cuenta por Universitario de Deportes.

Universitario vs Melgar por Torneo Clausura

Universitario de Deportes enfrentará a FBC Melgar por la fecha 08 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa. Este encuentro está programado para jugarse el domingo 14 de septiembre de 2025 a las 15:00 p.m. (hora Perú).