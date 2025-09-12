- Hoy:
Alvaro Barco respondió a la polémica de Ruidíaz contra Universitario: "De muy mal gusto..."
El director deportivo de Universitario fue consultado sobre posible regreso Ruidíaz en un futuro y lanzó crítica a su video publicado tras derrota ante Palmeiras.
Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, respondió a la consulta sobre un futuro regreso de Raúl Ruidíaz, luego de que se frustrara su llegada en las últimas dos temporadas y luego que se haya generado la polémica por la publicación de un video que el delantero hizo, aparentemente burlándose de la derrota que los 'cremas' sufrieron ante Palmeiras.
En una entrevista con el programa 'Entre ceja y ceja', Barco habló sobre la controversia que se destapó con la 'Pulga', lo cual llevó a que se retire la imagen del atacante de Atlético Grau del museo del club de Ate. Además, el dirigente detalló que es complicado que se concrete su regreso más adelante.
"Es difícil (que Ruidiaz vuelva), lamentablemente se llevó esa negociación a un extremo. No se dio y al final escogió irse al club donde está. El club (Universitario) hizo todo el esfuerzo pero no se pudo", inició el director deportivo y luego se refirió a que si el gesto que tuvo en sus redes sociales post partido de la Copa Libertadores le ha cerrado las puertas.
"Ni siquiera me he tomado el tiempo de escuchar sus justificaciones porque me pareció de muy mal gusto. No sé qué clase de justificación ha tenido para hacer un video en ese sentido, pero hay que valorar las cosas como de quien viene y punto", enfatizó Álvaro Barco.
Asimismo, quiso restar importancia y resaltar que los integrantes de la 'U' están concentrados únicamente en gana la Liga 1: "No nos preocupamos en los otros equipos, en lo que dicen los de la vereda de enfrente o tal jugador. Este equipo está muy bien concentrado en lo que quiere, así que cerramos el tema".
