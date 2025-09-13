0
Alineaciones Universitario vs Melgar: el once de Fossati para ganar en Arequipa y ser único líder

¡Con varios cambios! Conoce la sorpresiva formación que tendría en mente el DT de Universitario, Jorge Fossati para lograr un triunfo ante Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA.

Solange Banchon
Alineaciones Universitario vs Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025
Alineaciones Universitario vs Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 | Composición: Líbero
Universitario visitará a Melgar por la octava jornada del Torneo Clausura 2025 este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA. Los merengues buscarán conservar la punta de la tabla de posiciones, sin embargo, al frente, el 'Dominó' también quiere hacer lo suyo y tratar de vencer al cuadro estudiantil para no desprenderse de sus rivales más directos. ¿Cómo formarían Jorge Fossati y Juan Reynoso?

Las bajas confirmadas en Universitario para jugar ante Melgar en Arequipa

Alineación de Universitario:

  • Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez, Álex Valera.

Previo al viaje de los cremas hacia la Ciudad Blanca se conoció la baja de última hora de Gabriel Costa, quien se suma a las ausencias de Andy Polo, Hugo Ancajima y José Rivera por lesión. Ante este escenario, el estratega uruguayo tendrá que replantear su formación, pero conservando el clásico sistema 3-5-2.

¿La principal modificación? César Inga de carrilero por derecha en reemplazo de la 'Joya'. Además, el paraguayo Riveros tiene altas chances de iniciar las acciones en defensa, al lado de Santamaría y Di Benedetto.

Universitario

Universitario quiere sorprender de visita ante Melgar en Arequipa

Por su parte, Jesús Castillo tendrá la labor de sustituir al suspendido Rodrigo Ureña en el mediocampo merengue. Mientras que, Jairo Vélez se perfila para hacer dupla en el ataque con el artillero, Álex Valera.

El cuerpo técnico buscaría darle descanso a Edison Flores y quizás darle minutos para la segunda mitad. Eso sí, el 'Nonno' no se guardará nada y enviará a sus mejores elementos para sumar de visita y cuidar la punta del Torneo Clausura 2025.

Alineación de Melgar:

  • Carlos Cáceda, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Matías Lazo, Matías Llontop, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Alexis Arias, Cristian Bordacahar, Jhamir D'Arrigo, Bernardo Cuesta.

En la vereda de afrente, los 'Rojinegros' también llegan incompletos y con la sensible baja en ofensiva del goleador de la Liga 1: Jhonny Vidales. El delantero fue expulsado en el último compromiso ante ADT en Tarma y no podrá estar disponible para el 'Cabezón' Reynoso ante la 'U'.

Con la ausencia confirmada del ex Carlos A.Mannucci, todo indicaría que Jhamir D'Arrigo tomará su lugar. Además, Bernardo Cuesta quedará como el '9' neto del cuadro arequipeño, que se jugará un 'final adelantada' ante Universitario.

Melgar

Melgar apunta a regresar al triunfo ante Universitario en el Clausura

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

