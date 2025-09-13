0

¡Atención! Universitario sufrirá 3 bajas confirmadas de última hora para duelo clave ante Melgar

Se conoció que Universitario no llegará con el plantel completo frente a Melgar por la jornada 8 del Torneo Clausura 2025, pues los cremas acaban de sufrir 3 duras bajas por lesión.

Universitario de Deportes afrontará un partido sumamente crucial ante Melgar este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, a poco del compromiso, la escuadra merengue sufrió 3 bajas de consideración, lo que será un dolor de cabeza para el técnico uruguayo, Jorge Fossati. ¿Quiénes son?

Universitario y las 3 bajas para el partido ante Melgar

Según la información que brindó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, Andy Polo, Hugo Ancajima y José Rivera no podrán estar disponibles para el 'Nonno' por lesión.

En el caso de la 'Joya', aún no se recupera del todo luego de que quedará sentido en pleno proceso clasificatorio con la selección peruana. Mientras que, Ancajima sufrió un desgarro durante los entrenamientos del equipo crema. En tanto, algo similar sucedió con el 'Tunche', lo que imposibilita su presencia frente al 'Dominó'.

"José Rivera se sintió hoy (ayer). El 'Tunche' no viaja a Arequipa", precisó el comunicador en la reciente edición del programa 'L1 Radio'. En vista de ello, Gustavo Peralta reveló las modificaciones que haría el estratega charrúa respecto al once titular.

La primera variante sería la inclusión del zaguero paraguayo Williams Riveros en defensa, por lo que, la primea línea de la 'U' pasaría a estar conformada por Anderson Santamaría, 'Jerarquía' y el argentino Matías Di Benedetto. A su vez, dentro de las novedades en el equipo estaría la presencia de César Inga como carrilero por derecha, en lugar de Andy Polo.

Cabe resaltar que, para este encuentro, Edison Flores y Álex Valera ya se encuentran en óptimas condiciones, con lo cual, estarán en la lista de viajeros para jugar contra el 'León del Sur', en el Monumental de la UNSA.

